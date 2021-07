Ciper v plamenih, umrli štirje ljudje

Na Cipru so po hudi suši in vročini na območju mesta Limassol v soboto izbruhnili obsežni gozdni požari, ki so terjali štiri življenja..

Smrtne žrtve so bili Egipčani, sezonski delavci v kmetijstvu, je sporočila ciprska vlada. Po poročanju medijev so skušali delavci pred ognjenimi zublji zbežati z avtomobilom, a jim to ni uspelo in kasneje so našli njihova zoglenela trupla.

Aretirali moškega, ki naj bi zanetil požar

Medtem so zaradi suma, da je zanetil požar, aretirali 67-letnega moškega. Domnevno naj bi požar ušel izpod nadzora, ko je zažigal vrtne odpadke.

Foto: Reuters

Predsednik Cipra Nikos Anastasiades je danes ob obisku prizadetih prizorišč potrdil, da so požare večinoma že spravili pod nadzor. Po njegovih besedah pa gre za najhujšo katastrofo v državi zadnjih desetletij.

V soboto zvečer so morali zaradi požarov evakuirati več vasi. Do danes zjutraj je pogorelo več kot 55 kvadratnih kilometrov površin.

Foto: Reuters

Evropska komisija je pozno v soboto napovedala sprožitev evropskega mehanizma na področju civilne zaščite in pomoč z letali za gašenje, ki jih gostita Grčija in Italija. Grška letala so danes že prispela na Ciper. "EU je v celoti solidarna s Ciprom v teh težkih časih," je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Foto: Reuters

Cipru so dali na voljo tudi satelitske posnetke v okviru programa Copernicus, da bodo lažje ocenili škodo na prizadetih območjih.

Pomoč v obliki letal za gašenje je sicer prišla tudi iz Izraela.