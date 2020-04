Požara pri Černobilu še niso ukrotili, okoljski strokovnjaki zaskrbljeni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoljski strokovnjaki po poročanju nemške tiskovne agencije dpa opozarjajo, da bi požar lahko razkril radioaktiven pepel v zemlji po nesreči reaktorja leta 1986, veter pa nato odnesel strupeni prah v prestolnico Kijev. Ukrajinske oblasti po drugi strani vztrajajo, da je raven radioaktivnosti še vedno na sprejemljivi ravni, piše STA.

Trenuten obseg požara ni znan. Oblasti so minuli konec tedna navajale podatke, po katerih se je ogenj raztezal na okoli 3500 hektarjih.

Pri gašenju po navedbah ruske tiskovne agencije Tass pomagajo letala, ki so na območje odvrgla skoraj 400 ton vode. Kljub temu jim ognja, ki se je razplamtel 4. aprila, še ni uspelo pogasiti.

Požara v Černobilu po desetih dneh še niso pogasili. Foto: Reuters

Mila zima in kurjenje smeti

Po ocenah oblasti je požar na večinoma nenaseljenem območju nastal zaradi sušnih razmer po mili zimi. Obenem sumijo, da je najmanj enega od lokalnih požarov sprožil 27-letni prebivalec manjšega kraja blizu zaprtega območja. Domnevajo, da je kuril travo in smeti, zaradi vetra pa mu je ogenj ušel izpod nadzora. Grozi mu do pet let zapora.

Konec meseca bo minilo 34 let od dneva, ko se je v četrtem reaktorju černobilske nuklearke pripetila doslej najhujša jedrska nesreča v zgodovini. Še danes je prepovedano bivanje na območju v 30-kilometrskem krogu okoli elektrarne, še piše STA.