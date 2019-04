Cerar z javnim protestom zaradi kršenja hrvaški policijskih plovil

Zunanji minister Miro Cerar je z javno izraženim protestom zaradi očitnega kršenja z arbitražo določene meje na morju želel opozoriti na sistematične kršitve ozemeljske celovitosti Slovenije in kršitve mednarodnega prava s strani hrvaških policijskih plovil, so poudarili na MZZ, potem ko je Zagreb zavrnil trditve o kršitvi meje na morju 24. marca.

Minister Cerar je v sredo v Ljubljani dejal, da je hrvaški policijski čoln 24. marca vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje, kar je označil za intenzivno provokacijo. Poudaril je, da gre za nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU, za kršitev schengenske meje, in to s strani države, ki bi rada postala članica schengenskega območja.

Povedal je še, da so se hrvaški policisti pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila navigacija, kar je po njegovem "prozoren izgovor". Incident po njegovih besedah dokazuje, da je implementacija arbitražne odločbe nujna ne le s pravnega in političnega vidika zaradi ureditve odnosov, temveč tudi zaradi "celotne evropske zgodbe".

Hrvaško ministrstvo zavrača očitke

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je v soboto izjave ministra Cerarja v celoti zavrnilo in poudarilo, da dogajanje na morju 24. marca v nobenem primeru ni izstopalo. "Šlo je za rutinsko in vsakdanjo plovbo ter izvajanje nadzora hrvaške policije v hrvaških ozemeljskih vodah v in pred Piranskim zalivom, pa tudi za nezakonito plovbo slovenskega policijskega plovila v hrvaških ozemeljskih vodah," so zapisali. Potrdili so še, da so v četrtek prejeli diplomatsko noto slovenskega zunanjega ministrstva, ki jo je v izjavi za medije napovedal Cerar.

Zunanje ministrstvo je izpostavilo, da protestirajo zoper vsako pojavljanje hrvaških organov in hrvaških ribiških čolnov v slovenskih teritorialnih in notranjih vodah. To je storilo tudi v noti z dne 27. marca.

Poudarili so, da je "minister Cerar z javno izraženim protestom zaradi očitnega kršenja z arbitražo določene meje na morju želel opozoriti na sistematične kršitve ozemeljske celovitosti Republike Slovenije in kršitve mednarodnega prava s strani hrvaških policijskih plovil".

24. marca so se zgodili še štirje incidenti

Dodali so, da so se po podatkih uradnega poročila notranjega ministrstva v nedeljo, 24. marca, poleg najbolj spornega približanja plovila hrvaške policije HVO P-106 ob 7. uri na manj kot navtično miljo od Pirana zgodili do okoli 19.30 še štirje mejni incidenti oziroma kršitve.

Foto: Bojan Puhek

Dopoldne je posadka slovenskega policijskega plovila omenjeni hrvaški policijski čoln še dvakrat seznanila, da se nahaja v slovenskem morju, in mu odredila, da ga takoj zapusti. Popoldne je enako storila še pri dveh drugih hrvaških policijskih čolnih.

Vplutje hrvaškega čolna je nesprejemljiva provokacija

Na MZZ so poudarili, da je arbitražna odločba določila državno mejo na morju in da je nezakonito prečkanje in vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko teritorialno morje nesprejemljiva provokacija.

Slovenija vztraja pri izvršitvi arbitražne sodbe o meji in poziva Hrvaško k doslednemu spoštovanju mednarodnega prava ter načel dobrososedskih odnosov.

Ministrstvo poudarja, da je meja na morju določena s končno razsodbo arbitražnega sodišča z dne 29. junija 2017 in upošteva stanje med državama na dan 25. junij 1991. Slovenija končno razsodbo spoštuje in jo izvaja ter isto pričakuje od Hrvaške.