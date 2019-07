Čeprav noge ni izgubil zaradi kajenja, z njo opozarjajo kadilce

Kot sam pravi, proizvajalcem cigaret nikoli ni izdal dovoljenja za uporabo omenjene fotografije, navaja hrvaški Index.

Čeprav fotografijo spremlja pripis, da kajenje maši arterije, pa Albanec trdi, da amputacija njegove noge ni povezana s kajenjem. To je namreč izgubil leta 1997 v Albaniji med napadom.

Nogo prepoznali po znamenjih

Da gre za nogo 60-letnika, je ugotovil njegov sin med potovanjem v Luksemburgu, ko je kupil škatlico cigaret. Očetovo nogo je prepoznal po znamenjih. "Ko se je vrnil iz Luksemburga, je škatlico cigaret brez besed položil na mizo. Bili smo osupli, nikakor nismo mogli verjeti. To je bila noga našega očeta," je za francoske medije dejala njegova hči, povzema Index.

Metz : il retrouve la photo de sa jambe amputée sur des paquets de cigarettes https://t.co/w625zN8LGG — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) 17 July 2019

Albanec trdi, da nikoli ni dal dovoljenja za uporabo omenjene fotografije, sam pa verjame, da je bila ta posneta leta 2018 med pregledom v lokalni bolnišnici.

"Vsako kožno znamenje je po videzu edinstveno. Moški na sliki ima na drugi nogi opekline, ki so vidne. Strokovnjaki bi jih lahko brez težav prepoznali in identificirali," je pojasnil njegov odvetnik Antoine Fittante in dodal, da se mu zdi neverjetno, da so uporabili fotografijo njegove stranke, ki se zdaj distribuira po celi Evropski uniji.

"Moja stranka se počuti izdano, njegovo dostojanstvo je ranjeno. Invalidnost so izkoristili za objavo na tobačni embalaži, kar res ni lepo," je še pripomnil Fittante.