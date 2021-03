Cepivo AstraZenece bolj učinkovito, kot so sprva mislili

Medtem ko so glavna klinična testiranja pokazala, da ima cepivo AstraZenece približno 60-odstotno učinkovitost, so iz britansko-švedskega podjetja sporočili spodbudnejšo informacijo. V najnovejši klinični raziskavi, opravljeni v ZDA, so dokazali, da ima cepivo 79-odstotno učinkovitost pri starejših in ne povečuje tveganja za nastanek krvnih strdkov.

Cepivo AstraZenece je bilo 79-odstotno učinkovito pri preprečevanju simptomatične bolezni covid-19 pri splošni populaciji in 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju težjega poteka bolezni in hospitalizacij, poroča CNN.

Ugotovitve tretje faze klinične študije, ki je vključevala več deset tisoč udeležencev v ZDA, Čilu in Peruju, bodo po navedbah CNN morda povrnile zaupanje v cepivo, ki je bilo razvito v sodelovanju z Univerzo v Oxfordu. Okoli 20 odstotkov udeležencev je bilo starejših od 65 let, okoli 60 odstotkov pa jih je imelo zdravstvena stanja, ki pomenijo večje tveganje za težji potek koronavirusne bolezni, kot so diabetes, bolezni srca in pretirana debelost, so sporočili iz britansko-švedskega podjetja.

Rezultate raziskave bodo posredovali ameriškemu uradu za hrano in zdravila (FDA) in bodo podlaga za odobritev cepiva v ZDA, so sporočili iz AstraZenece. Dodali so, da v raziskavi ni bilo odkritih nobenih pomislekov o varnosti cepiva.

Klinični preizkus je tudi pokazal, da bi učinkovitost cepiva lahko dodatno povečalo cepljenje z drugim odmerkom več kot štiri tedne po cepljenju s prvim odmerkom. Prejšnji klinični testi so pokazali, da je učinkovitost povečana s cepljenjem z drugim odmerkom do 12 tednov kasneje kot s prvim.

Z oxfordske univerze pa so v sporočilu za javnost zapisali, da bodo rezultati dodani obstoječim kliničnim raziskavam iz Združenega kraljestva, Brazilije in Južne Afrike, pa tudi aktualnim podatkom iz Združenega kraljestva. V predhodnih raziskavah je več kot 32 tisoč prostovoljcev vseh starostnih skupin prejelo dva odmerka cepiva ali placebo v roku štirih tednov.

Pretekli teden večina evropskih držav ustavila cepljenje

Cepivo AstraZenece je postalo predmet polemik v začetku meseca, ko so se številne evropske države, vključno s Slovenijo, odločile, da bodo začasno ustavile cepljenje zaradi poročil o krvnih strdkih po cepljenju.

Potem ko je v četrtek odbor Evropske agencije za zdravila (EMA), pristojen za varnost, ugotovil, da je cepivo proti novemu koronavirusu varno in učinkovito pri preprečevanju koronavirusa in ni povezano s povečanjem tveganja za trombebolične dogodke, je večina držav nadaljevala njegovo uporabo.