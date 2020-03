Čečenski predsednik Kadirov bi kršitelje karantene kar ubijal

V ruski republiki Čečeniji so zabeležili prve primere okužbe z novim koronavirusom, o nevarnosti širjenja okužb pa je spregovoril tudi predsednik Ramzan Kadirov in dejal, da bi bilo po njegovem mnenju treba kršitelje karantene kar ubiti. Kadirov je sicer še pred kratkim trdil, da je za zaščito pred covid-19 dovolj pitje limonade z medom.

"Če vprašate mene, bi bilo treba vsakega, ki povzroča te težave, ubiti. V nevarnost ne spravlja le sebe, pač pa tudi svojo družino, sestre, brate, sosede," je po poročanju spletne strani Kavkaški vozel povedal čečenski predsednik, ko so mu omenili, da nekateri ljudje ne upoštevajo pravil o samoizolaciji ob vrnitvi iz tujine.

Čečenija je sicer potrdila tri okužbe z novim koronavirusom, šlo naj bi za tri romarje, ki so se prek Turčije vrnili iz Meke v Savdski Arabiji. Eden od vernikov ob vrnitvi ni upošteval navodil za samoizolacijo in prepovedi druženja. Organiziral naj bi molitvena srečanja.

Javna dela, neprostovoljna javna opravičila ...

Čečenska vlada se spopada tudi s špekulanti, ki so v večjem povpraševanju dobrin videli priložnost za hiter zaslužek, spravila pa se je tudi na ljudi, ki širijo t. i. lažne novice in povzročajo preplah med prebivalstvom. Kadirov takšnim predpisuje prisilna javna dela. Po poročanju Kavkaškega vozla so se od začetka februarja trije prebivalci Čečenije že morali javno opravičiti za širjenje tovrstnih novic, ena Čečenka je to storila na javni televiziji. Ta javna opravičila "niso bila prostovoljna," pa piše Kavkaški vozel.

V začetku meseca Kadirov nevarnosti novega koronavirusa ni jemal resno, ljudem je svetoval naj za "čisto kri" pijejo limonado z medom in jedo česen, je poročal BBC.

Čečenska vlada sicer zagotavlja, da ima testov za koronavirus dovolj, prav tako dovolj tudi prostora v bolnišnicah, v osnovnih šolah te kavkaške republike so podaljšali spomladanske počitnice, univerzitetna predavanja pa potekajo na daljavo.

Rusija je sicer leta 1999 prekinila izvajanje smrtnih kazni, zadnjo je izvršila leta 1996, Kadirov pa je znan po nadvse kontroverznih izjavah in politikah. Lani je tako na svoj način nadgradil ruski zakon, ki z zaporom ali globami kaznuje vse, ki na spletu nespoštljivo pišejo o vladnih inštitucijah, Kadirov bi ljudi, ki "žalijo čast kogarkoli" seveda ubil.

