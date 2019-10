"Časa ni več. Duh je ušel iz steklenice." #video

Združeno kraljestvo in EU sta dosegla nov dogovor o brexitu, a vse kaže, da v britanskem parlamentu ta ne bo dobil zelene luči. Časa, da brexit preložimo, pa ni več. Duh je ušel iz steklenice in zadevo je treba končati, meni politolog Boštjan Udovič .

Združeno kraljestvo bo 31. oktobra, več kot tri leta po referendumu o brexitu, zapustilo Evropsko unijo. Danes, le nekaj dni pred predvidenim izstopom, so pogajalci EU in Združenega kraljestva dosegli nov dogovor o izstopu, ki pa ga morajo zdaj med drugim potrditi še v britanskem parlamentu.

Tu pa bi se lahko zapletlo, saj laburisti in liberalci dogovora ne podpirajo, vprašljiva pa je tudi podpora severnoirske stranke DUP, ki sicer vladi Borisa Johnsona zagotavlja večino v britanskem parlamentu.

Zakaj bi lahko dogovor v britanskem parlamentu spet padel

Politolog in profesor na Fakulteti za družbene vede Boštjan Udovič. Foto: STA Kot pojasnjuje politolog in profesor na Fakulteti za družbene vede (FDV) Boštjan Udovič, je o sprejemu dogovora v britanskem parlamentu skeptičen.

"Laburistična stranka je že rekla ne, tudi liberalci so rekli ne. Ne smemo pozabiti, da je Johnson iz konzervativne stranke prejšnji mesec zabrisal kar nekaj ljudi, zaradi česar ima manjšo večino, kot jo je imel. In to je problematično. Po mojem mnenju bo moral precej viti roke, da bo lahko zvil roke severnoirskim unionistom. Sem malo skeptičen."

Kot dodaja, bi sporazum lahko dobil podporo le v primeru, če bo dana kakšna velika obljuba, ampak to je zelo malo verjetno.

Glavni kamen spotike meja na Severnem Irskem

Prva je dogovor med EU in Združenim kraljestvom dosegla že nekdanja britanska premierka Theresa May, a ji z njim ni uspelo prepričati britanskih poslancev, zato je letos odstopila. Glavni kamen spotike v pogajanjih je bil sicer ves čas carinski nadzor na meji med Irsko kot članico EU in Severno Irsko kot delom Združenega kraljestva na irskem otoku. To bo po brexitu edina edina kopenska meja med Unijo in kraljestvom.

Foto: Reuters

Velika Britanija je veliko popustila

Na naše vprašanje, ali je torej Evropska unija v tokratnih pogajanjih nekoliko popustila, Udovič odgovarja, da nam je vsem v korist sprejeti dogovor o brexitu. "EU je malo popustila, Velika Britanija je tukaj veliko popustila, de facto je del svojega ozemlja, Severno Irsko, popolnoma odrezala. Mislim, da je to velik kompromis, ampak večji za Veliko Britanijo, kot je bilo načeloma mišljeno na začetku.

Brexit je treba končati: duh je ušel iz steklenice

Združeno kraljestvo bi moralo EU zapustiti že marca letos, a so nato izstop preložili. Trenutno je predvideno, da bodo zvezo zapustili 31. oktobra letos. Na vprašanje, ali je mogoče, da bi brexit znova preložili, Udovič odgovarja, da nimamo časa, pa tudi smiselno ni več. "Mislim, da bi morali to zadevo končati. Ali bo ta dogovor sprejet ali ne, sicer bo pač brexit brez dogovora," pravi in dodaja, da se je vse skupaj vleklo predolgo.

Foto: Reuters

Skrbi ga, da bolj kot bodo to zgodbo podaljševali, bolj bodo nejevoljni ljudje v Veliki Britaniji. "Eni in drugi: tisti, ki so bili za obstanek, in tisti, ki so bili proti. In s tem si EU ne dela prav nobene usluge. Mislim, da je treba na neki točki to presekati, duh je ušel iz steklenice in zadevo je treba končati," je jasen naš sogovornik.