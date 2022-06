Čas se mu izteka. "Zdravniki Putinu napovedali še tri leta življenja."

Neobičajno vedenje ruskega predsednika Vladimirja Putina v javnosti že dlje časa vzbuja ugibanja o njegovem zdravstvenem stanju. Iz Kremlja uhajajo informacije o tem, da je ruski voditelj resno bolan. Putin naj bi imel napredujočo obliko raka in zdravniki so mu napovedali le še dve leti ali tri leta življenja, trditve agenta ruske varnostne službe (FSB) povzema Daily Mail.

Po besedah agenta FSB naj bi Putin med drugim počasi izgubljal vid, še poroča Mirror. Novica o neozdravljivi bolezni ruskega predsednika se je pojavila kot del tajnega sporočila ruskega agenta nekdanjemu agentu FSB Borisu Karpičkovu. V sporočilu agent trdi, da Putin ne želi nositi očal, saj naj bi to kazalo na njegovo šibkost, pogosto pa se znaša nad svojimi podrejenimi.

Po poročanju tujih medijev naj bi Putin v tem mesecu prestal operacijo in uspešno okreva. Zdravljenje je bilo nujno, so objavili na profilu ruske obveščevalne službe (SVR) na Telegramu.

Kaj se dogaja s Putinom?

Vse glasnejše govorice o slabem zdravstvenem stanju ruskega voditelja so se pojavile po njegovem nenavadnem obnašanju v javnosti. Na sestankih je videti nesproščeno, njegova telesna govorica, nemir in zatekel obraz pa bi lahko bili znak nelagodja in bolečine.

Kremelj sicer vztrajno zanika kakršnekoli špekulacije o slabem zdravstvenem stanju ruskega predsednika. Informacije o tem, da se Putin bori z rakom, da je depresiven in ima Parkinsonovo bolezen, so označili za laž.

Po mnenju nekdanjega šefa britanske tajne službe sira Richarda Dearlova bo s Putinom kmalu konec. "Mislim, da bo do konca leta 2023 konec s Putinom. Poslali ga bodo na zdravljenje in ga pustili tam. Kot vodja ruskega naroda se ne bo več vrnil. To bo del izhodnih strategij iz konflikta z Ukrajino in ta poteza je veliko bolj elegantna kot državni udar," je Dearlov povedal v svojem podkastu.