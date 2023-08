Burno vreme tudi pri sosedih, na Hrvaškem oranžni alarm

Plohe in nevihte se bodo do konca dneva razširile tudi na večji del Hrvaške, poročajo pri sosedih. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je sprožil oranžni alarm za Zagreb, Karlovec, Gospić in Reko, zaradi neviht pa za Split.

Postopna pooblačitev s plohami in grmenjem bo že dopoldne na severnem Jadranu in v goratih delih države, nato v osrednjih krajih, do konca dneva pa se bodo padavine razširile na večji del države, napoveduje DHMZ.

Nalivi in ​​nevihte bodo ponekod močnejši, spremljali jih bodo obilne padavine, močan in nevihtni veter, ponekod tudi toča.

Vremenska napoved kaže, da bo v notranjosti pihal šibak do zmeren severovzhodni in severni veter z izrazitimi nalivi ter močnimi in nevihtnimi sunki. Na Jadranu je napovedan zmeren in močan jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na vzhodu in v Dalmaciji od 30 do 34 stopinj Celzija.

Zaradi dežja in neviht je DHMZ sprožil oranžni alarm za regijo Zagreb, Karlovec, Gospić in Reko, zaradi neviht pa za regijo Split, še poročajo hrvaški mediji.