Preobrat po rojstvu v Paklenici: vedela, da je noseča, a je to skrivala

Luksemburška turistka, ki je v soboto v hrvaškem Nacionalnem parku Paklenica rodila otroka in pripadnike Hrvaške gorske reševalne službe presenetila z izjavo, da sploh ni vedela, da je noseča, je prikrivala resnico. Dvaindvajsetletnica je za nosečnost vedela, a je to skrivala, razlog za to pa je bilo morda dejstvo, da je na Hrvaškem dopustovala z moškim, ki ni oče njenega novorojenega otroka.

Luksemburžanka Natasha je v soboto rodila deklico v koči Lugarnica, ki leži globoko v Nacionalnem parku Paklenica. Na pomoč so ji priskočili člani Hrvaške gorske reševalne službe, ti so mater in novorojeno hčer prenesli do začetka kanjona ter ju tam predali ekipi nujne medicinske pomoči. V ekipi reševalcev, ki je sodelovala v intervenciji, je bila na srečo 22-letne turistke tudi ginekologinja.

Dogodek je tako na Hrvaškem kot drugod, tudi v Sloveniji, pritegnil precej zanimanja, saj je novopečena mama trdila, da sploh ni vedela za nosečnost.

Zdaj se je izkazalo, da je resnica malce drugačna. Hrvaški mediji so danes namreč poročali, da je 22-letnica vedela za nosečnost, a tega podatka sprva ni želela deliti ne z ekipo reševalcev ne z zdravstvenim osebjem v splošni bolnišnici v Zadru, kamor so jo skupaj z novorojenko odpeljali iz Nacionalnega parka Paklenica.

Zakaj je prikrivala, da je noseča? Pravi razlog ni poznan, se pa v hrvaških medijih pojavljajo ugibanja, da je nosečnost morda skrivala pred novim partnerjem. Natasha je na Hrvaškem namreč dopustovala z moškim, ki ni oče njene novorojene hčerke. Da nihče, niti njeni najbližji, ni vedel za nosečnost, je za hrvaške medije danes povedal tudi Boris, ta je v svojem apartmaju gostil skupino iz Luksemburga, v kateri sta bila tudi Natasha in njen partner.

Novopečena mama naj bi se s prejšnjim partnerjem, ta je tudi oče otroka, rojenega v Paklenici, sicer razšla pred nekaj meseci.