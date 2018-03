Bruselj za strožjo obravnavo vizumov, če ne bo sodelovanja pri vračanju migrantov

Evropska komisija je danes predlagala reformo vizumske politike EU, ki predvideva strožjo obravnavo vizumov za potnike iz tretjih držav, ki ne bi zadovoljivo sodelovale pri ponovnem sprejemanju migrantov brez urejenega statusa. Ob tem zatrjuje, da to ne vpliva na temeljne pravice potnikov, da zaprosijo za vizum in vstopijo v EU.

Foto: Matej Leskovšek

Komisija predlaga uvedbo novega mehanizma, ki predvideva strožjo obravnavo vizumov, če partnerske države ne bi zadovoljivo sodelovale pri ponovnem sprejemu migrantov brez urejenega statusa, tudi takih, ki so sicer vstopili zakonito, a so prekoračili obdobje dovoljenega bivanja.

Strožja obravnava vizumov bi lahko v praksi pomenila daljše postopke za obravnavo vlog, krajšo veljavnost izdanih vizumov, višje vizumske takse in zavrnitev oprostitve plačila takse za nekatere potnike, denimo diplomate.

"Ponoven sprejem lastnih državljanov je obvezen po mednarodnem pravu," je poudaril evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos. "Ne morem razumeti, kako lahko neka država zavrne sprejem lastnih državljanov," je še dodal.

Spremembe naj bi zmanjšale tveganje nedovoljenih migracij

Predlagane spremembe vizumskega zakonika naj bi sicer olajšale pridobitev vizuma dobronamernim potnikom, kar naj bi spodbudilo turizem, trgovino in poslovanje, obenem pa okrepile varnost in zmanjšale tveganje nedovoljenih migracij.

Komisija predlaga hitrejše in prožnejše postopke. Potniki bodo lahko vložili vloge v elektronski obliki do šest mesecev pred načrtovanim potovanjem namesto sedanjih treh, rok za odločitev o njihovi vlogi pa se bo skrajšal s petnajst dni na deset.

Foto: Thinkstock

Uvedli naj bi tudi vizume za večkratni vstop

Reforma predvideva tudi uvedbo vizumov za večkratni vstop z daljšo veljavnostjo do pet let, kar bo pogostim in zaupanja vrednim potnikom zmanjšalo stroške in prihranilo čas.

Poleg tega bodo države EU lahko izdale vizume za kratkoročno bivanje na zunanjih mejah. Takšni vizumi se bodo izdajali pod strogimi pogoji za enkraten vstop za turistično bivanje za največ sedem dni.

Podražitev vizumske takse za 20 evrov

Zaradi znatnega povečanja stroškov obravnave vlog v zadnjih letih reforma predvideva tudi podražitev vizumske takse s 60 na 80 evrov. Kljub tej podražitvi za 20 evrov bo vizum za vstop v EU še vedno cenejši kot vizum za ZDA, Kitajsko in druge države, je izpostavil Avramopulos.

Današnji predlogi so prvi korak pri prenovi evropske vizumske politike. Spomladi se pričakuje še predlog za posodobitev vizumskega informacijskega sistema (VIS), ki naj bi uradnikom in mejnim policistom omogočil hitrejše in učinkovitejše preverjanje zanesljivosti prosilcev za vizum.