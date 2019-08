Bruselj bo sirskim beguncem v Turčiji namenil dodatnih 127 milijonov evrov

Evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides je dejal, da se Evropska unija drži svojih obvez do Turčije in ranljivih beguncev. "Naša nova sredstva bodo dosegla več kot 1,6 milijona beguncev in jim pomagala, da v Turčiji živijo dostojanstveno," je dodal Stilianides.

Pomoč bo dosegla več kot 1,6 milijona beguncev iz Sirije

Ocenil je še, da je program finančne podpore zgodba o uspehu na področju inovacij v humanitarni pomoči, družinam pa je dal možnost, da si zgradijo varno prihodnost. Skupni prispevek EU za program bo s tem znašal 1,125 milijarde evrov in bo dosegel več kot 1,6 milijona beguncev iz Sirije v Turčiji, so sporočili iz Bruslja.

Begunci v okviru programa prejmejo posebno plačilno kartico, ki jo lahko uporabljajo samo v Turčiji, njena uporaba pa se strogo spremlja. Na kartico se mesečno naloži okoli 20 evrov, vsako četrtletje pa še dodatna sredstva, s katerimi lahko krijejo najemnino in druge stroške. Beguncem s tem pomagajo pri vključevanju v lokalno gospodarstvo in družbo, saj si lahko sami kupijo in plačajo osnovne potrebe, kot sta hrana in najemnina.

Instrument EU za begunce v Turčiji je bil ustanovljen leta 2015 kot odziv na poziv Evropskega sveta po znatnem dodatnem financiranju za podporo sirskim beguncem v Turčiji. Njegov skupni proračun znaša šest milijard evrov, za zdaj je bilo dodeljenih več kot 5,6 milijarde evrov. Humanitarna pomoč EU v Turčiji se osredotoča na podporo najbolj ranljivih beguncev s projekti na področju zdravja, izobraževanja, zaščite in osnovnih življenjskih potreb.