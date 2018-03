Bruselj bo predlagal načrt za izboljšanje vojaške mobilnosti

Evropska komisija bo danes predlagala načrt za izboljšanje vojaške mobilnosti, ki je eden od prednostnih projektov v okviru novega obrambnega sodelovanja in s tem pri gradnji obrambne Unije. Cilj je zagotoviti hitrejše in učinkovitejše odzivanje Unije na notranje in zunanje krize.

Namen projekta vojaške mobilnosti, ki ga nekateri opisujejo kot vojaški schengen, je zagotoviti nemoteno premikanje vojaških sil po Evropi z izboljšanjem infrastrukture in odpravo birokratskih ovir.

Izboljšanje vojaške mobilnosti je prednostni projekt v okviru novega stalnega obrambnega sodelovanja, poznanega pod okrajšavo Pesco, ki ga vodita Nemčija in Nizozemska.

Akcijski načrt, ki ga bosta danes v Bruslju predstavili visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini in komisarka za promet Violeta Bulc, temelji na sporočilu komisije, objavljenem novembra lani.

Akcijski načrt bosta predstavili visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini in komisarka za promet Violeta Bulc (na fotografiji). Foto: Reuters Takrat je komisija med ključnimi smermi ukrepanja izpostavila dogovor o potrebah in zahtevah, dogovor o tem, katera infrastruktura bo vključena, ter naslovitev regulacijskih in postopkovnih vprašanj, kot so carine in nevarno blago. Izpostavila je tudi načelo dvojne uporabe infrastrukture, torej v vojaške in civilne namene.

Novembra je komisija napovedala, da bo marca predstavila načrt, ki bo vključeval konkretne priporočene ukrepe in ambiciozen časovni okvir.

Obrambno sodelovanje v Uniji so spodbudile spremenjene varnostne okoliščine, na primer ohladitev odnosov z Rusijo in teroristični napadi, ter odločitev o izstopu Združenega kraljestva iz Unije in izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA.

Po hladni vojni so bili premiki vojaških enot po Evropi, na primer v okviru velikih vaj, precej redki. V spremenjenem varnostnem okolju pa je ključno zagotoviti hitre premike evropskih obrambnih sil, tako v okviru EU kot zveze Nato, pojasnjujejo v komisiji.