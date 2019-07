Britanski poslanci za istospolne poroke na Severnem Irskem

Britanski poslanci so danes z veliko večino podprli predlog, da pravica istospolnih oseb do zakonske zveze in lažjega dostopa do umetne prekinitve nosečnosti začne veljati tudi na Severnem Irskem, razen če uspe Belfastu do 21. oktobra znova oblikovati vlado. Te pravice v drugih delih Velike Britanije veljajo že več let.

Poslanci so dopolnili zakonodajo, ki prelaga volitve na Severnem Irskem, da bi tako dali dodaten čas za pogajanja o ponovni vzpostavitvi delitve oblasti v okviru tamkajšnje vlade, ki je propadla januarja 2017.

Čeprav so splavi in istospolne poroke zakoniti v drugih delih Velike Britanije, ostajajo nezakoniti na Severnem Irskem.

Demokratična unionistična stranka (DUP), ki v Londonu podpira konservativce Therese May, ostro nasprotuje tovrstnim spremembam. Vlada je sicer zagovarjala, da bi to morali rešiti na lokalni ravni, a so se zdaj vseeno vmešali britanski poslanci.

Dopolnila o istospolnih porokah so sprejeli z 383 glasovi za in 73 proti, dopolnila o lažjem dostopu do umetne prekinitve nosečnosti pa s 332 glasovi za in 99 proti.

Zakon z dopolnili mora potrditi še zgornji dom britanskega parlamenta. Obe dopolnili sta sicer vezani na rešitev politične krize na Severnem Irskem. V veljavo bosta stopili namreč le, če stranem v Belfastu do 21. oktobra ne bo uspelo oblikovati vlade.

Severna Irska se je v krizi zaradi delitve oblasti znašla januarja 2017. Velikonočni mirovni sporazum iz leta 1998 določa, da si oblast v regiji delijo protestantske in katoliške stranke ter da vlado vodita premier in njegov namestnik, ki predstavljata obe strani. Vse od začetka si oblast praviloma delita DUP in irska Sinn Fein.