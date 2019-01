Britanski poslanci skušajo prevzeti nadzor nad brexitom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zavrnitvi dogovora o brexitu v britanskem parlamentu in po tistem, ko britanska premierka Theresa May poslancem v ponedeljek ni predstavila jasnega načrta B za izstop Velike Britanije iz EU, skušajo zdaj poslanci prevzeti nadzor in uveljaviti pristop, ki bi vključeval odlog britanskega izstopa in izvedbo drugega referenduma.

Britanska vlada je v ponedeljek zvečer v parlament vložila resolucijo, s katero je pripravila podlago za razpravo, ki jo je napovedala Mayeva, v poslanski zbornici prihodnji teden. Skupine poslancev pa so že začele vlagati dopolnila, poroča AFP.

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je tako v ponedeljek zvečer vložil dopolnilo, s katerim zahteva razpravo in glasovanje o možnostih, da bi se izognili brexitu brez dogovora. To vključuje tudi pogajanja o novi carinski uniji med Združenim kraljestvom in EU ter "močno povezavo" z enotnim trgom EU pa tudi izvedbo drugega referenduma.

Prvič vodja laburistov predlagal možnost drugega referenduma

To je prvič, da je vodja laburistov v parlamentu predlagal možnost drugega referenduma, kar so že pozdravili nasprotniki brexita. Laburisti sicer poudarjajo, da to ne pomeni, da podpirajo še en referendum, slišati je tudi ocene, da dopolnilo ne bo imelo zadostne podpore v parlamentu.

Mayeva britanskemu parlamentu v ponedeljek kljub napovedi ni predstavila nič novega glede načrta B in ni dala jasnih odgovorov, kako se 29. marca izogniti brexitu brez dogovora. Napovedala je, da se bo vrnila v Bruselj na pogovore o meji na irskem otoku, da bo dogovor skušala spremeniti ter da bo parlament o novem predlogu glasoval prihodnji torek, 29. januarja. Kritiki opozarjajo, da ji nov dogovor ne bo uspel in da mora zdaj nadzor prevzeti britanski parlament.

O katerih predlogih bodo glasovali, bo znano 29. januarja

Poslanci so tako že začeli vlagati dopolnila, a je že zdaj jasno, da o vseh parlament ne bo glasoval. Odločitev o tem, o katerih predlogih bodo poslanci glasovali, bo 29. januarja zjutraj namreč sprejel predsednik poslanske zbornice John Bercow. Poleg tega ni verjetno, da bi Corbynov načrt podprli konservativci, piše AFP.

Dopolnila, ki bi dobila podporo v parlamentu, bi bila sicer le politično, ne pa tudi pravno zavezujoča, vendar bi jih premierka težko prezrla.

Foto: Reuters

Vloženih je tudi več drugih dopolnil. Poslanka Hilary Benn tako predlaga, naj vlada omogoči glasovanje, s katerim bi preverila, kaj poslanci želijo. To bi vključevalo glasovanje o brexitu brez dogovora, izvedbi drugega referenduma in o ponovnih pogajanjih z Brusljem.

Bi se lahko odločitev o izstopu podaljšala do 31. decembra?

Poslanka laburistov Yvette Cooper pa je vložila dopolnilo, s katerim bi vlado prisilila, da bi omogočila razpravo o njenem predlogu, po katerem bi, če do 26. februarja ne bo dogovora o brexitu, vlada morala omogočiti preložitev izstopa iz EU do 31. decembra. Ta predlog sicer podpirajo tudi nekateri bivši ministri iz vrst konservativcev, poroča AFP.

Spodnji dom britanskega parlamenta je prejšnji torek zavrnil dogovor o brexitu, o katerem se je Mayeva z EU pogajala več mesecev, s tem pa je vse bolj realna postala možnost, da bo Velika Britanija 29. marca iz Unije izstopila brez dogovora.

Britanska premierka Theresa May je v ponedeljek v spodnjem domu britanskega parlamenta vztrajala, da je za Združeno kraljestvo najboljša možnost izstop iz EU z dogovorom. Napovedala je, da se bo vrnila v Bruselj na pogovore o meji na irskem otoku, in zagotovila, da bo njena vlada pustila pri miru velikonočni sporazum. Med možnimi potmi, ki bi jih lahko ubrala Velika Britanija, je omenila izstop brez dogovora. Druga je podaljšanje 50. člena pogodbe o EU.