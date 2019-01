Britanska vojska v Rokavski preliv napotila ladjo za preprečevanje migracij

Povedal je še, da je posadka plovila prej opravljala rutinske naloge, zdaj pa bo pomagala preprečiti, da bi šli migranti na nevarno pot preko Rokavskega preliva. Ladja je iz pristanišča Portsmouth na jugu Anglije izplula v četrtek.

"Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bi zaščitili britansko mejo in človeška življenja," je zatem tvitnil britanski notranji minister Sajid Javid. Pred dnevi je novi trend nevarnega prečkanja zelo prometne ožine med Francijo in Veliko Britanijo označil za "velik incident".

A Royal Navy vessel will be deployed to patrol the English Channel to deter migrant crossings after a surge in recent weeks https://t.co/RZf3MXyX3R

Velika Britanija se je z napotitvijo vojaškega plovila odzvala na to, da je v zadnjih treh mesecih poskočilo število migrantov, ki skušajo iz Francije doseči Veliko Britanijo s čolni. Opazen porast so zabeležili ravno v času praznikov.

Preliv, ki je na najožji točki širok 33 kilometrov, je po navedbah ministra Javida lani nezakonito prečkalo 539 ljudi, med njimi 80 odstotkov v zadnjih treh mesecih leta, zgolj decembra pa 230. Večina, ki jih je prispela v Veliko Britanijo, je zaprosila za azil, a notranji minister dvomi, da so vsi upravičeni do te pravice.

Today @GavinWilliamson has announced that three Batch 1 OPVs - HMS Tyne, @HMS_Severn and @HMS_Mersey - will be retained in service and continue their important work around UK waters whilst providing a regular @RoyalNavy presence around the regions that share their names. pic.twitter.com/dWbDiFewu6