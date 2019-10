Brexit: Johnson za predčasne parlamentarne volitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski premier Boris Johnson si bo v primeru, da EU predlaga preložitev brexita do januarja, prizadeval za predčasne volitve.

Foto: Reuters

Britanski premier Boris Johnson si bo v primeru, da EU predlaga preložitev brexita do januarja, prizadeval za predčasne volitve, pravijo viri na Downing Streetu. Britanski poslanci so namreč v torek potrdili predlog zakona o izstopnem sporazumu z EU, so pa zavrnili časovnico obravnave zakona, zaradi česar je Johnson zamrznil sprejemanje zakonodaje.