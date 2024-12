V pristanišču Ambarli v Istanbulu se je prevrnilo plovilo Amnah, ki je plulo pod komorsko zastavo. Kot so poročali lokalni mediji, je s padajoče tovorne ladje skočilo najmanj 15 ljudi, eden od njih pa naj bi se pri tem lažje poškodoval.

S posnetka, ki si ga lahko ogledate zgoraj, je razvidno, da se je plovilo prevrnilo na bok, pri čemer se je oprlo na rob pristanišča. Z ladje se je prevrnilo več zabojnikov, ki so se potopili v vodo. Lokalni mediji poročajo, da so morale od skupno 15 najmanj tri osebe skočiti v morje, kjer so jih pobrali ladijski vlačilci, eden od njih pa se je pri tem lažje poškodoval.

Na incident se je odzvalo turško ministrstvo za promet, ki je v izjavi na družbenem omrežju X zapisalo, da so prevrnjeno plovilo zavarovali in zagotovili, da tveganja za okolje ni.

Zakaj se je plovilo potopilo, še ni znano. Tovorna ladja Amnah iz leta 1996 je v Istanbul prispela iz pristanišča Derince, zahodno od turške prestolnice. Dolga je 101 meter in široka 18 metrov.