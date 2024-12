Trenutek, ko je v reko zgrmel most #video

Most, ki povezuje mesti Estreito v zvezni državi Maranhao in Aguiarnopolis v Tocantinsu na severu Brazilije, se je v nedeljo zrušil. Pri tem je umrla najmanj ena oseba, žveplova kislina, ki jo je prevažal tovornjak, pa se je izlila v reko Tocantins in povzročila ekološko katastrofo.