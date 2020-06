Boeing 737 max spet poskusno v zraku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška Zvezna uprava za zračni promet (FAA) je v ponedeljek začela serijo testnih poletov obnovljenih Boeingovih letal 737 max. Ti bodo trajali tri dni, testni poleti pa pomenijo korak k morebitni ponovni vrnitvi teh modelov v promet. Prizemljeni so že od marca lani zaradi nesreč v Indoneziji in Etiopiji.

Pilot FAA in pilot Boeinga sta eno od popravljenih letal popeljala iz Boeingovega letališča v okolici Seattla v zvezni državi Washington za dve uri do letališča Moses Lake, nato pa nazaj do Seattla. Vse skupaj je trajalo več kot štiri ure. Letalo je vzletelo in priletelo nazaj brez nesreče, poroča STA. V videu Reutersa si lahko ogledate poskusno vožnjo letala.

"FAA se še ni odločila o vrnitvi 737 max v promet. Moramo dokončati še vrsto ukrepov, ki sledijo tem poletom. Sledimo premišljenemu postopku, za katerega je potreben čas. Prepoved letenja bomo umaknili, šele ko bomo prepričani, da letalo izpolnjuje vse standarde," je sporočila FAA.

Letala prizemljena že od marca lani

Boeingova letala 737 max so zaradi dveh odmevnih nesreč v Indoneziji in Etiopiji, ki sta skupaj zahtevali 346 življenj, prizemljena od marca 2019. Preiskave so odkrile, da je nesreči povzročila napaka v računalniškem programu, ki samodejno uravnava višino leta.

Preiskave so odkrile tudi ogromno pomanjkljivosti v ameriškem procesu izdajanje potrdil za letenje novim modelom letal. Kongres zaradi varčevanja FAA ni namenil dovolj denarja in regulator se je pri testiranjih in izdajanjih potrdil zanašal na Boeing, kjer notranji nadzor ni bil kos nalogi. Boeing je zaradi tega utrpel več milijard dolarjev škode.

Boeing 737 max čaka dolga pot do vrnitve

Vendar pa si jo bo očitno, če se bo pandemija novega koronavirusa umirila, lahko hitro povrnil. Kljub odpovedim naročil vseh modelov zaradi zmanjšanja letalskega prometa med pandemijo ima Boeing še vedno več kot dovolj naročil za letala 737 max, ki jih je začel ponovno proizvajati v začetku leta.

Najprej pa mora dobiti certifikat FAA. Za to morajo biti testni poleti brezhibni, nato sledi odobritev novih programov urjenja pilotov doma in po svetu. Proces vrnitve boeingov 737 nazaj v zrak se je zavlekel za več mesecev, dokler inšpektorji FAA niso bili zadovoljni s popravki računalniške in druge opreme.

Delnice Boeinga so se po začetku testnih poletov FAA v ponedeljek do konca rednega dela borznega trgovanja podražile za 14,4 odstotka na 194,49 dolarja za delnico, še piše STA.