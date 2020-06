Po 50 letih v nebo spet poletelo legendarno športno letalo #video

Bunderla je predsednik Društva restavratorjev letal veteranov Maribor, bil je jadralni in motorni pilot, letalski tehnik, do upokojitve je v Slovenski vojski sodeloval pri projektu obnove letal. Libis predstavlja slovensko tehnično in kulturno dediščino. Kot je povedal Bunderla, so ga obnavljali deset let, sam je prispeval čez 4000 ur dela, nekaj sto ur pa sodelavci različnih znanj, piše STA.

Letel v filmu Vesna

"Najprej smo ga hoteli urediti za muzej, a so bili pritiski tako močni, da so fantje rekli, čisto malo še stisnimo, pa je to za zrak in pod sloganom slovenski libis nazaj na slovensko nebo smo se odločili, da ga dolgoročno spravimo v zrak," je dejal Bunderla. Libis je bil narejen leta 1965, tehta 870 kilogramov, poleti lahko do 4160 metrov nadmorske višine in doseže hitrost do 350 kilometrov na uro. Bil je prvo letalo, pri katerem so v Sloveniji uporabili plastični material, letel pa je tudi v filmu Vesna.

Foto: STA

Danes je bil prvi let kot serijsko registriranega letala, pred dnevi je testno letenje trajalo štiri ure z 20 postanki, pred dvema dnevoma pa je dobil dokumente, da je letalo normalno plovno kot serijski civilni veteran in lahko leti po celi Evropi. Vsi uradni dokumenti letala so iz Beograda, saj je bilo registrirano v Jugoslaviji. Sredi 60. let prejšnjega stoletja so v Libisu oziroma Letalskem inštitutu Branko Ivanuš Slovenija izdelali 11 libisov, devet jih je poletelo, potem pa je tovarna zgorela, še navaja STA.