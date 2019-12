Bloomberg ne bo dobil akreditacij za Trumpovo kampanjo

Med njimi je po novem tudi lastnik Bloomberg News, newyorški milijarder in nekdanji župan Michael Bloomberg.

Podobno kot Trumpova kampanja je tudi predsednica republikanske stranke Ronna McDaniel sporočila, da nacionalni odbor stranke Bloombergovim novinarjem ne bo izdajal akreditacij za pokrivanje njihovih zasedanj ali dogodkov.

"Odločitev Bloomberg News za formalizacijo preferenčnega poročanja je skrb vzbujajoča in napačna. V kampanji predsednika Trumpa smo sicer navajeni na nepoštene poročevalske prakse, vendar večina medijskih organizacij svoje pristranskosti ne razglaša tako javno," je sporočil vodja Trumpove kampanje Brad Parscale.

Ameriški mediji ogorčeni

Foto: Reuters Urednik Bloomberg News John Micklethwait je odgovoril, da so Trumpa doslej pošteno in nepristransko pokrivali, odkar je postal predsedniški kandidat, in ga bodo še naprej, ne glede na odločitev Trumpove kampanje.

Ameriški mediji z izjemo protrumpovskih so se na odločitev kampanje odzvali z ogorčenjem. Izvršni direktor New York Timesa Dean Baquet je spomnil, da je Bloomberg News ena največjih in najvplivnejših medijskih organizacij na svetu. "Obsojamo vsako dejanje, ki kakovostnim medijem onemogoča pošteno in točno poročanje o predsedniku in vodstvu države," je sporočil Baquet. Podobno so se odzvali tudi drugi mediji, ki jih Trump imenuje za lažne, ker poročajo v skladu s standardi in pošteno.