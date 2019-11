BiH stresel močan potres, tla so se tresla tudi na Hrvaškem

Osrednji del Bosne in Hercegovine je danes stresel močan potres z magnitudo 5,1, ki so ga čutili po vsej državi. Tla so se zatresla okoli 15.15, žarišče potresa pa je bilo 85 kilometrov severozahodno od Sarajeva oziroma 14 kilometrov od kraja Turbet blizu Travnika v globini pet kilometrov.

Podatkov o morebitni škodi ali žrtvah ni. Prebivalci iz več mest so poročali o tresenju poslopij, ki je trajalo nekaj sekund. Zadnji tako močan potres so nazadnje v BiH zabeležili leta 2012 v Zenici, ko je dosegel magnitudo 4,9.

Potres so čutili tudi v velikem delu sosednje Hrvaške, in sicer od Slavonskega Broda in Vinkovcev do Karlovca in tudi do Dubrovnika, so sporočili iz hrvaške seizmološke službe. Podatkov o morebitni škodi za zdaj ni.