Biden v Beli hiši sprejel Trumpa, a brez Melanie

Sedanji in bodoči predsednik sta se smehljala pred kamerami in čakala konec novinarskih vprašanj, na katera nista odgovarjala. Donald Trump je uvodoma dejal, da bo prenos oblasti potekal gladko, kar mu je Joe Biden zagotovil, še preden je bil znan izid volitev 5. novembra.

"Politika je težka zadeva in v številnih primerih to več ni prijeten svet. Danes je svet lep in to cenim," je izjavil vidno zadovoljen Trump, ki v dneh po volitvah intenzivno oblikuje bodočo vlado za uresničevanje svoje agende, ki je zelo drugačna od Bidnove.

Trump je v Belo hišo prišel brez žene Melanie Trump. Ameriški mediji so že več dni ugibali, da Melanie Trump ne bo na tradicionalni povolilni obisk Bele hiše, kjer bi jo sprejela prva dama Jill Biden.

Nepotrjena ugibanja pravijo, da je Melania hudo zamerila racijo agentov na Trumpovem posestvu Mar a lago na Floridi, kamor je nepooblaščeno odnesel zaupne dokumente iz Bele hiše po porazu na volitvah leta 2020.

Uradno so predstavniki bodoče prve dame sporočili, da je ne bo v Belo hišo zaradi drugih obveznosti. Jill Biden je skupaj z Joejem Bidnom Trumpa pričakala ob prihodu v njegovo bodoče domovanje in mu predala sporočilo za Melanio.

Srečanja med predsednikoma in prvima damama leta 2020 ni bilo, ker Trump ni priznal poraza na volitvah. Barack Obama je leta 2016 sprejel Trumpa in mu poročal o stanju doma ter v svetu, s posebnim opozorilom na grožnjo Severne Koreje.