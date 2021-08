Biden pritiska na guvernerje, ki želijo preprečiti nošenje mask v šolah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob vse slabši epidemiološki sliki v ZDA je ameriški predsednik Joe Biden s prstom pokazal proti uporniškim guvernerjem, ki nasprotujejo maskam v šolah.

"Sekretarju za izobraževanje sem naročil, naj uporabi vsa pravna sredstva proti guvernerjem, ki poskušajo blokirati in ustrahovati lokalne šolske uradnike ter vzgojitelje," je dejal Biden.

"Če se ne želite boriti proti covid-19, se umaknite preostalim, ki se trudimo," je dodal. Na novinarska vprašanja po koncu izjave ni odgovovarjal.

ZDA odobrile poživitveni odmerek cepiva proti covid-19

Foto: Reuters Ameriške zdravstvene oblasti so danes odobrile poživitveni odmerek cepiva proti covid-19, ki ga bodo posamezniki prejeli osem mesecev po tem, ko so bili cepljeni. Cepljenje s poživitvenim odmerkom se bo v ZDA začelo 20. septembra.

"Razpoložljivi podatki jasno kažejo, da se zaščita pred (koronavirusno) okužbo po prejetih prvih odmerkih sčasoma zmanjšuje," so v izjavi zapisali najvišji zdravstveni uradniki v državi, ki so ugotovili, da bo za povečanje zaščite, ki jo zagotavlja cepivo, in podaljšanje njene obstojnosti potreben poživitveni odmerek.

"V povezavi s prevladujočo različico delta začenjamo opažati dokaze o zmanjšani zaščiti pred blago in zmerno obliko bolezni," so dodali.

Začeli bodo 20. septembra

Cepljenje se bo za tiste, ki so prejeli dva odmerka cepiva podjetij Pfizer in Moderna, začelo 20. septembra. Prav tako pričakujejo, da bo potreben poživitveni odmerek tudi za tiste, ki so bili cepljeni s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson, vendar bo treba pred dokončno odločitvijo pridobiti več podatkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poživitveni odmerek naj bi naprej prejeli oskrbovanci domov za starejše in zdravstveni delavci, sledila pa bo splošna populacija, poroča AFP.

Še v začetku poletja je sicer veljalo, da poživitveni odmerek ne bo potreben, a so se razmere od takrat spremenile. Že prejšnji teden so tako v ZDA odobrili tretji odmerek za imunsko oslabljene osebe.