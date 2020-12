Biden po potrditvi zmage obtožil Trumpa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V bitki za dušo Amerike je zmagala demokracija. Ljudje so volili, zaupanje v naše ustanove se je ohranilo, integriteta volitev je ostala nedotaknjena. Zdaj je čas, da obrnemo stran, da se poenotimo, se pozdravimo," je po poročanju STA dejal Joe Biden. Ponovno je obljubil, da bo predsednik vseh Američanov, tudi tistih, ki zanj niso volili.

Biden je tokrat prvič ostro napadel Donalda Trumpa in ga obtožil napada na demokracijo, kot ga še ni bilo. Poudaril je, da so bili vsi Trumpovi pravni izzivi neutemeljeni. "Imel je na voljo vse načine za spodbijanje izida volitev. Izkoristil je vsakega," je dejal Biden.

Ko je Trump osvojil enako število elektorskih glasov, je govoril o zgodovinski zmagi

Spomnil je, da je Trump leta 2016, ko je osvojil 306 elektorskih glasov, govoril o zmagi zgodovinskih razsežnosti. "Ta številka torej po njegovih lastnih standardih predstavlja jasno zmago. Spoštljivo mu priporočam, naj to sprejme," je še dejal Biden.

Američani predsednika ne volijo na neposrednih volitvah, čeprav na glasovnici obkrožijo ime kandidata. V bistvu volijo seznam elektorjev, ki potem do 14. decembra na tako imenovanem elektorskem kolidžu - to je na volitvah v prestolnicah posameznih držav - potrdijo voljo volivcev.

Države imajo zakone, po katerih elektorji pripadejo tistemu kandidatu, ki v državi dobi največje število glasov volivcev. Število elektorjev posamezne države je odvisno od števila prebivalcev. Skupaj je elektorjev 538.

Biden je na volitvah osvojil 306 elektorjev in natanko toliko elektorskih glasov je dobil tudi v ponedeljek. Trump je dobil 232 elektorjev, Biden pa je na volitvah z največjo udeležbo v zgodovini ZDA dobil še sedem milijonov glasov več. Kljub temu Trump izida volitev ne priznava, razglaša lastno zmago in vlaga tožbe.

Trump doživel že skoraj 60 porazov

Doslej je na sodiščih doživel skoraj 60 porazov. Njegov svetovalec Stephen Miller je na ameriški televiziji Fox News zagotovil, da se bodo izzivi nadaljevali vse do 20. januarja. Takrat bo Biden prisegel na položaj kot 46. predsednik ZDA, Trump pa se bo moral izseliti iz Bele hiše.

Izid glasovanja elektorjev bodo 6. januarja uradno objavili in potrdili v zveznem kongresu na skupnem zasedanju predstavniškega doma in senata, ki mu bo predsedoval podpredsednik ZDA Mike Pence. Trumpovi privrženci naj bi takrat znova poskusili z ugovorom na rezultate volitev.

Vsi republikanski senatorji sicer še niso javno priznali Bidnove zmage

Medtem ko več kot sto republikanskih članov predstavniškega doma podpira Trumpove izzive, v senatu za to ni nobenega navdušenja. Vsi republikanski senatorji sicer še niso javno priznali Bidnove zmage, vendar jih je dovolj sprejelo realnost.

"Pride čas, ko moraš spoznati, da kljub najboljšemu trudu nisi bil uspešen in da je to narava takih volitev. Moraš imeti zmagovalca in moraš imeti poraženca," je dejal teksaški senator republikanec John Cornyn, ki je odsvetoval morebiten izziv potrditvi Bidnove zmage v kongresu.

Njegov kolega iz Južne Dakote je menil, da ustava sicer dovoljuje tak izziv, vendar zadeva ne bo šla nikamor.

Republikanci, ki podpirajo Trumpa, so v ponedeljek v nekaterih državah opravili "uradna" glasovanja svojih elektorjev za Trumpa, s čimer naj bi nadaljevali sodne in politične izzive.

"Trdo sem se boril za Trumpa, nihče si ni bolj želel njegove zmage. Vendar imam rad tudi našo državo in ne morem si niti zamisliti, da bi tvegal norme, tradicije in ustanove za resolucijo, ki bi za nazaj potrdila elektorje za Trumpa," je izjavil predsednik predstavniškega doma kongresa države Michigan, republikanec Lee Chatfield.

Trumpovih izzivov je bilo dovolj republikanskemu kongresniku iz Michigana Paulu Mitchellu, ki je v ponedeljek izstopil iz stranke in dejal, da bo mandat do januarja dokončal kot neodvisni kongresnik.