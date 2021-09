Biden odločno branil odločitev o umiku iz Afganistana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek v nagovoru v Beli hiši odločno branil svojo odločitev o umiku ZDA iz Afganistana. Zagovarjal je tudi odločitev, da kljub kaotični evakuaciji Američanov, drugih tujih državljanov in Afganistancev iz države, ki so jo po dveh desetletjih vojne spet prevzeli talibani, ne podaljša roka za odhod.

Joe Biden je spomnil, da so šli v Afganistan z namenom ujeti člane teroristične mreže Al Kaida na čelu z Osamo bin Ladnom, ki so bili odgovorni za teroristične napade na ZDA 11. septembra 2001. Kot je dejal, ne verjame, da bi lahko ameriško varnost zagotavljali nadaljnja prisotnost več tisoč vojakov in poraba dodatnih milijard dolarjev v Afganistanu.

Izrazil je prepričanje, da bi bil umik iz Afganistana po dveh desetletjih vojne težak ne glede na to, kdaj bi se zgodil. Dan po tem, ko je Kabul zapustilo zadnje ameriško vojaško transportno letalo C-17, je pohvalil evakuacijo 120 tisoč Američanov, drugih tujih državljanov in Afganistancev iz države ob pomoči ameriške vojske.

"Te večne vojne nisem nameraval podaljševati in nisem nameraval podaljševati večnega izhoda," je dejal Biden.

Čeprav večina Američanov umik podpira, je Biden deležen kritik, ker je vztrajal pri 31. avgustu kot dokončnem datumu umika in ni hotel podaljšati evakuacije, zaradi česar je v Afganistanu ostalo še približno 100 Američanov in več tisoč Afganistancev, ki jim grozi nasilje talibanov. Njegovo ravnanje v zvezi z Afganistanom je načelo tudi njegovo podporo v anketah.

Obregnil se je tudi ob Trumpa

Predsednik ZDA je v svojem govoru med drugim kritiziral propadlo afganistansko vlado, ki se ni bila sposobna upreti talibanom. Oplazil je tudi nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, ki je lani odobril izpustitev 5.000 talibanskih ujetnikov, med njimi nekaj vojaških poveljnikov.

"Ko sem prevzel položaj, so bili talibani vojaško v najmočnejšem položaju od leta 2001, saj so nadzirali polovico Afganistana," je dejal Biden in spomnil, da se je o umiku s talibani dogovoril že Trump.

Kljub temu je prevzel odgovornost za odločitev o umiku iz države do 31. avgusta. "Za odločitev prevzemam odgovornost. Nekateri pravijo, da bi morali začeti množične evakuacije prej in da bi bile lahko bolj urejene. Ne strinjam se s tem. Tudi če bi začeli junija ali julija, bi se še vedno zgodil naval na letališče," je dejal Biden.

Večina Američanov se z njim do zdaj ni strinjala. Reutersova anketa, objavljena v ponedeljek, kaže, da Bidnovo vodenje umika podpira manj kot 40 odstotkov Američanov, tri četrtine pa si jih je želelo, da bi ameriški vojaki ostali, dokler ne bi od tam umaknili vseh Američanov.