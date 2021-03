Biden novinarjem omogočil ogled največjega centra za pridržanje nezakonitih priseljencev

Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna je novinarjem ameriške tiskovne agencije AP in televizije CBS v torek omogočila vstop v največji center za pridržanje nezakonitih priseljencev v ZDA. Število nezakonitih prehodov meje med Mehiko in ZDA močno narašča in Bidnova vlada nemudoma pošlje nazaj v Mehiko vse odrasle. Otroke zadrži v ZDA, kjer jih pošlje naprej k skrbnikom. Mehika je začela zavračati sprejem družin in tako narašča tudi njihovo število, piše STA.

V centru v kraju Donna v Teksasu je trenutno 4.100 nezakonitih priseljencev, od tega 3.400 mladoletnih otrok brez spremstva odraslih. Najmlajša sta tri leta stara deklica, za katero skrbi 11-letni brat, ter novorojenček, ki ga je v centru rodila 17-letnica.

Center vodi ameriška služba za zaščito meje in carine, ki otroke po sprejemu preda naprej ministrstvu za zdravstvo ZDA. To jih potem sprejema in gosti v velikih konvencijskih centrih v Dallasu in San Diegu, odpira pa še nove v San Antoniu, El Pasu in drugje. Ministrstvo za zdravje poskuša otrokom najti skrbnike v ZDA.

Na dan sprejmejo do 300 otrok

V oskrbi službe za zaščito meje in carine lahko otroci ostanejo le kratek čas, da jih popišejo, vendar jih na dan sprejmejo do 300, naprej pa pošljejo veliko manj. Otroci so nameščeni v ograjenih prostorih, spijo na tleh na blazinah, celoten center je predviden le za 250 ljudi, gosti pa jih več kot 4.000.

V centru so razmere nevzdržne

Agenti, ki delajo v centru, se pritožujejo, da so razmere nevzdržne. Otroke najprej očistijo uši in zdravniško pregledajo, testov za okužbo na novi koronavirus pa ne delajo, če ni simptomov. Opravijo tudi psihološke teste in starejšim od 14 let vzamejo prstne odtise. Nato jim omogočijo telefonske klice stikom v ZDA.

Biden se zaveda, da pritisk na mejo ne bo ponehal

Biden je prekinil politiko ničelne tolerance prejšnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, vendar zaradi pandemije covid-19 ne namerava odpreti meje za sprejem prosilcev za azil iz Srednje Amerike. Izjema velja za mladoletne otroke brez spremstva odraslih, ki jih noče pošiljati nazaj v Mehiko, kjer so razmere ob meji še hujše.

Bidnova vlada želi odpraviti vzroke, zaradi katerih se ljudje podajajo na nevarno pot v ZDA, vmes pa pospešeno postavlja nove sprejemne zmogljivosti, saj se zaveda, da pritisk ne bo ponehal.