Dozdajšni direktor Policijske uprave (PU) Maribor Beno Meglič je z marcem prevzel naloge namestnika generalnega direktorja policije. Vodenje PU Maribor pa je začasno prevzel dozdajšnji pomočnik direktorja mariborske policijske uprave Sebastjan Javornik, so sporočili po današnji primopredaji poslov v Mariboru.

Primopredaje poslov med Megličem in Javornikom in kolegija PU Maribor se je danes udeležil tudi generalni direktor policije Damjan Petrič. Generalni direktor policije ima odslej dva namestnika poleg Megliča še Igorja Ciperleta.

Leta 1975 rojeni Meglič se je v policiji zaposlil leta 1993 in od takrat kot karierni policist in kot vodja deloval na različnih temeljnih področjih policijskega dela. Po zaključku Srednje policijske šole v Tacnu leta 1993 je po študiju ob delu leta 2008 pridobil naziv univerzitetni diplomirani varstvoslovec.

Kakšna je njegova karierna pot?

Karierno pot v policiji je začel kot policist na policijski postaji Sežana in jo nadaljeval na policijskih postajah Šmarje pri Jelšah in Ptuj. V letih od 1996 do 2004 je bil pripadnik posebne policijske enote. Med letoma 2004 in 2005 je delal kot policist kriminalist na policijski postaji Ormož in se nato kot višji kriminalist zaposlil v skupini za mladoletniško kriminaliteto oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor.

V letu 2006 je poklicno pot nadaljeval v službi direktorja na policijski upravi kot policijski inšpektor v oddelku za notranje preiskave in nadzor. Leta 2010 je prevzel vodenje policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor, ki jo je vodil tudi v času t. i. migrantske krize vse do leta 2017, ko je prevzel vodenje policijske postaje Maribor I.

Leta 2019 je postal vodja sektorja mariborske kriminalistične policije. Je prejemnik priznanj bronasti, srebrni in zlati ščit policije. 17. julija 2023 je bil imenovan za direktorja mariborske policijske uprave, so navedli na spletni strani policije.