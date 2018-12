Belgijski kralj sprejel premierjev odstop

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski kralj Philippe je sprejel odstop premierja Charlesa Michela in njegove ministrske ekipe. Vlada bo do maja prihodnje leto, ko so predvidene redne parlamentarne volitve, opravljala tekoče posle. Predčasnih volitev tako ne bo.