Avstrija razkrila razlog za nadzor na mejah

Avstrijska policija je od maja lani do marca letos prijela 700 tihotapcev ljudi, je na četrtkovi novinarski konferenci na Dunaju dejal avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Izrazil je odločenost nadaljevati boj proti organiziranemu kriminalu in tihotapljenju ljudi, pri čemer je kot enega ključnih dejavnikov izpostavil okrepljen mejni nadzor.

Karner je na novinarski konferenci predstavil aktualne ukrepe za boj proti tihotapljenju ljudi. Pri tem je poudaril, da so mejne kontrole skupaj z izvajanjem nadzora na mejnih območjih ključen dejavnik v boju proti tihotapljenju ljudi in nezakonitim migracijam, so zapisali na spletni strani avstrijskega notranjega ministrstva.

Karner je v luči več kot leto dni trajajoče ruske agresije proti Ukrajini povedal, da je razmere kmalu po začetku izkoristila "tihotapska mafija". Zato so dva meseca po začetku vojne v Ukrajini sprožili "poostreno akcijo", je pojasnil minister, pri čemer je omenil, da so v času kampanje prijeli približno 700 tihotapcev ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Karner je pri tem kot pomemben dejavnik izpostavil tudi okrepljen nadzor na mejah s sosednjimi državami, med drugim z Madžarsko in Slovenijo, avstrijska policija pa se je po njegovih besedah osredotočila tudi na ukrepanje proti tihotapcem ljudi v bližini mejnih območij s Češko, Slovaško in Italijo. Omenil je tudi sodelovanje avstrijskih policistov pri izvajanju mejnega nadzora s tretjimi državami, na primer na madžarsko-srbski meji ali v Grčiji.

Rezultat teh mejnih nadzorov je prijetje več kot 110 tisoč prebežnikov v omenjenem obdobju na avstrijskih in mednarodnih tleh, je povedal Karner.

Pred dnevi so napovedali nadzor

Avstrija je sicer pred dnevi napovedala, da bo znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko za pol leta. Karner je za avstrijski radio ob tem pojasnil, da je podaljšanje nujno zaradi velikega migracijskega pritiska, saj nadzor na zunanjih schengenskih mejah naj ne bi deloval.

Avstrija, ki je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko prvič uvedla že leta 2015 na vrhuncu begunske krize, nato pa ga vsakega pol leta podaljšala za šest mesecev, je mejni nadzor nazadnje podaljšala novembra lani, in sicer do 11. maja letos.

Dunaj je medtem Evropsko komisijo tudi uradno obvestil o svoji nameri za podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo in Madžarsko.