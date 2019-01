Avstralski premier zaradi dveh levih čevljev tarča posmeha

Fotografija se je razširila na spletu, potem ko je na to opozoril eden od uporabnikov Twitterja, ki je zapisal, da so premierju na fotografiji dali "dva lepa bela čevlja". Z oranžno obrobo je označil tudi levi čevelj na desni nogi. To je sprožilo številne posmehljive in kritične odzive. "Čevlji so resnični, na fotografijo so dodali trenutnega premierja," je zapisal neki drugi uporabnik tega družbenega omrežja.

Objavil svoje stare športne čevlje z modrimi črtami

Morrison je priznal, da so njegovo umazano športno obutev zares skušali zamenjati z novimi belimi čevlji. "Nisem zahteval novih čevljev, če pa že morate obdelovati fotografijo, se raje osredotočite na lase (in njihovo pomanjkanje), in ne na stopala," je sporočil svojim uslužbencem. Ob tem je na Twitterju objavil tudi svoje stare športne čevlje z modrimi črtami.

Obdelano fotografijo so na spletni strani vlade zamenjali s pravo, ki se je prvič pojavila v božičnem videu.