Prosilci za azil tožijo Avstralijo zaradi mučenja

Več kot tisoč prosilcev za azil, ki jih Avstralija zadržuje v centrih na otokih Manus in Nauru, je danes vložilo tožbi proti avstralskim oblastem, v katerih jim očitajo mučenje in kršitve človekovih pravic.

"Člani skupine trdijo, da so bili podvrženi mučenju, zločinom proti človečnosti in da jih je avstralska vlada namerno poškodovala," je povedal odvetnik George Newhouse iz neprofitne organizacije za pravno pomoč National Justice Project.

Razmere, v katerih živijo, jim povzročajo hude bolečine

V organizaciji trdijo, da razmere, v katerih živijo migranti in begunci, povzročajo hude fizične in duševne bolečine. Menijo, da Canberra prosilce za azil namerno obravnava na takšen način, da bi jih odvrnili od prihoda v Avstralijo.

Približno 1.200 posameznikov želi po navedbah organizacije s tožbama predvsem okrepiti svoje državljanske pravice. Ni pa njihov namen kazenski pregon. Želijo dobiti odškodnine in doseči, da avstralska vlada preneha kršitve.

Avstralija zavrača spremembo svoje begunske politike

Canberra od leta 2013 prosilce za azil, ki po morski poti skušajo doseči Avstralijo, namešča v taborišča v otoški državi Nauru in na otoku Manus, ki je del Papue Nove Gvineje. Združeni narodi in skupine zdravnikov so kritični do razmer v centrih. Avstralija je vse do zdaj zavračala spremembo svoje begunske politike.