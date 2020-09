Avstralska novinarja zaradi strahu pred aretacijo zbežala iz Kitajske

Avstralska novinarja Bill Birtles in Michael Smith sta ponoči pobegnila iz Kitajske, saj sta se bala aretacije na podlagi obtožb v zvezi z nacionalno varnostjo. Peking je v odzivu sporočil, da se novinarjem ni treba ničesar bati, če spoštujejo zakonodajo. Ob tem so potrdili aretacijo televizijske voditeljice z avstralskim državljanstvom, piše STA.

Pri pekinškem dopisniku avstralske javne radiotelevizije ABC Birtlesu in šanghajskem dopisniku časnika Australian Financial Review Smithu je kitajska policija pretekli teden sredi noči izvedla raciji. Opozorili so ju, da bosta morala odgovoriti na vprašanja o "primeru nacionalne varnosti", sta sporočila njuna delodajalca po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ker so jima kitajske oblasti prepovedale, da bi zapustila državo, in ker sta se bala zaslišanja in aretacije, sta se zatekla na najbližji avstralski diplomatski misiji. Nato so se ob pomoči avstralske vlade dogovorili, da je bilo zaslišanje kitajske policije varno, piše STA.

V ponedeljek sta ob spremstvu avstralskih diplomatov z letalom zapustila Šanghaj in zgodaj davi prispela v Sydney.

"Znova v državi, kjer resnično velja vladavina prava"

Birtles je po pristanku dejal, da si je "oddahnil, ker je znova v državi, kjer resnično velja vladavina prava".

Uredniki časnika Australian Financial Review so vztrajali, da sta avstralska novinarja zgolj opravljala svoje običajno delo. Incident so opisali kot obžalovanja vrednega, piše STA.

Kitajsko zunanje ministrstvo je danes potrdilo, da so novinarja preiskovali. Niso pa navedli, v okviru katerega primera. "Dokler tuji novinarji spoštujejo zakone (...) se jim ni treba ničesar bati," je povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian.

Nekdanji avstralski analitik za področje obveščevalnih dejavnosti James Curran je ocenil, da je ta incident nov hud udarec za odnose med Canberro in Pekingom, ki se hitro zaostrujejo.

Foto: Reuters

Odnosi med državama so se v zadnjih letih, še posebej pa v zadnjih mesecih močno zaostrili. Avstralija je vodilna med državami, ki pozivajo k preiskavi izvora novega koronavirusa, ki se je prvič pojavil v kitajskem Wuhanu. Odnosi so zaostreni tudi na področju trgovine med državama in glede prodemokratičnega gibanja v Hongkongu, piše STA.

Birtles in Smith sta sicer zadnja v vrsti tujih novinarjev, ki so jih kitajske oblasti pridržale ali pa so morali zapustiti državo.

Kitajsko zunanje ministrstvo je danes potrdilo tudi aretacijo televizijske voditeljice kitajske državne televizije CGTN Cheng Lei, ki ima avstralsko državljanstvo. "Pristojne službe so nedavno proti avstralski državljanki Cheng Lei, ki je osumljena kriminalnih dejavnosti, ki ogrožajo nacionalno varnost, sprejele zakonite ukrepe," je povedal Zhao.

Na Kitajskem rojena novinarka, ki je za televizijo v angleškem jeziku delala od leta 2012, je v priporu od 14. avgusta. Njeno biografijo in oddaje so po aretaciji umaknili s spletne strani televizije, poroča AFP.

"Preiskava primera v skladu za zakonodajo še poteka," je povedal Zhao. Dodal je, da ima voditeljica zagotovljene vse pravice in pravno zaščito.

V preteklosti več novinarjem odvzeli vizume

V preteklosti so sicer več ameriškim novinarjem odvzeli vizume, tako da so morali zapustiti Kitajsko. Klub tujih dopisnikov na Kitajskem pa je v ponedeljek opozoril, da kitajsko zunanje ministrstvo dopisnikom, ki delajo za ameriške medije, ni obnovilo novinarskih akreditacij. Na ministrstvu so navedli, da prošnje za podaljšanje akreditacij obravnavajo, kar pa na poročanje in življenje dopisnikov na Kitajskem "nikakor ne bo vplivalo", še piše STA.

Tiskovna predstavnica ameriškega State Departmenta Morgan Ortagus je glede tega dejala, da Kitajska "grozi, nadleguje in izganja ameriške in druge tuje novinarje", še navaja AFP.