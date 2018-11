Avstralija namerava omejiti priseljevanje

Poudaril je, da sta največji mesti Sydney in Melbourne žrtvi uspeha države. "Ceste so prenatrpane, avtobusi, vlaki in šole so polni," je dejal. Dodal je, da so v Sydneyju priseljenci lani predstavljali okoli 70 odstotkov vse rasti prebivalstva.

"Pravijo, da je dovolj"

"Rast prebivalstva je imela ključno vlogo pri našem gospodarskem uspehu. A vem tudi, da Avstralce v naših največjih mestih skrbi prebivalstvo. Pravijo 'dovolj, dovolj, dovolj'," je poudaril avstralski premier.

Napovedal je, da bo predsednike vlad zveznih držav prosil, naj pripravijo svoje demografske načrte, o katerih bodo govorili 12. decembra.

"Največ priseljencev v Avstralijo prihaja iz Indije"

Med junijem lani in julijem letos se je v Avstralijo priselilo 160 tisoč ljudi, kar je nižje od letne kvote. Glede na najnovejše podatke največ priseljencev v Avstralijo prihaja iz Indije, 20 odstotkov. Petnajst odstotkov jih je iz Kitajske, devet odstotkov pa iz Velike Britanije.