V Avstraliji razbili kriminalno združbo in aretirali dva Slovenca

Avstralska policija je prijela kriminalno združbo, v kateri sta bila poleg dveh britanskih tudi dva slovenska državljana. Četverica se je ukvarjala s finančnimi goljufijami in naj bi si na račune v tujino z ukradenimi podatki s kreditnih kartic že nakazala slabih 29 tisoč evrov. Za vse štiri so po poročanju medijev odredili pripor.

Policija Zahodne Avstralije je na svoji spletni strani zapisala, da so v okviru preiskave ugotovili, da je združba v Avstraliji registrirala pet podjetij, najela več poslovnih prostorov, odprla več osebnih in poslovnih bančnih računov ter pridobila več POS-terminalov.

Zasegli tudi več POS-terminalov

Četverica naj bi nameravala s tem med kratkim bivanjem v Avstraliji izvajati goljufije, pri čemer naj bi jim v tujino že uspelo nakazati 45 tisoč avstralskih dolarjev oz. slabih 29 tisoč evrov s kompromitiranih podatkov s kreditnih kartic.

Policija je med preiskavami, ki jih je izvedla pretekli četrtek, zasegla več POS-terminalov, računov, finančnih dokumentov, elektronskih naprav in letalskih vozovnic.

Slovenska državljana stara 27 in 28 let

Slovenca in Britanca so v petek privedli pred preiskovalnega sodnika in zanje že izdali obtožnico za naklepanje kaznivega dejanja. Avstralski spletni mediji dodajajo, da so zanje odredili pripor, v četrtek pa bodo morali znova pred sodnika. Dodajajo, da sta slovenska državljana stara 27 in 28 let.