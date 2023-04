Letalo zasilno pristalo zaradi kobre v pilotski kabini: "Na hrbtu sem začutil nekaj hladnega"

"Na začetku se nisem zavedal, kaj se dogaja. Na hrbtu sem začutil nekaj hladnega. Najprej sem mislil, da nisem dobro zaprl steklenice z vodo in da mi morda voda kaplja po hrbtu. Ko pa sem se obrnil in pogledal navzdol, sem videl kobro, ki se je plazila pod mojim sedežem," je povedal pilot Rudolpha Erasmusa.

Ker med potniki ni hotel povzročati panike, je poskušal vse na letalu mirno obvestiti, da je med njimi nezaželen potnik. "Skrbelo me je, da bi kača zlezla med potnike in povzročila paniko. A na koncu sem se odločil, da potnikom povem, da je pod mojim sedežem kača in da bomo poskušali zato čim prej pristati," je povedal pilot in dodal, da so bili potniki ob njegovem obvestilu v šoku, na letalu pa je zavladala popolna tišina. Letalo s 58 potniki je zaradi nezaželenega potnika zasilno pristalo na letališču v mestu Welkom v Južni Afriki.

Ugriz rumene kobre, ki je zašla v pilotovo kabino, lahko človeka ubije v samo 30 minutah.

Foto: Profimedia