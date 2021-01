AstraZeneca: Cepiva za EU nismo prodajali drugam

Ameriški računalniški velikan Microsoft je po zaslugi pandemije covid-19 v zadnjem četrtletju lanskega leta, ki je njegovo drugo poslovno četrtletje letošnjega koledarskega leta, v primerjavi z enakim četrtletjem pred letom dni povečal dobiček za 33 odstotkov, prihodke pa za 17 odstotkov.

Delnice Microsofta so se do konca rednega dela borznega trgovanja v torek podražile za 1,22 odstotka, v podaljšanem trgovanju po objavi poslovnih rezultatov pa še za 3,80 odstotka na 241,15 dolarja. Microsoftove delnice so v letu 2020 narasle za 41 odstotkov in to se bo, kot kaže, nadaljevalo tudi letos.

Četrtletni čisti dobiček Microsofta je znašal 15,5 milijarde dolarjev oziroma 2,03 dolarja na delnico. Prihodki so narasli na 43,1 milijarde dolarjev. Glavni izvršni direktor Microsofta Satya Nadella je izjavil, da je napočila zora drugega vala digitalne transformacije, ki je zajela vsako podjetje in vsako panogo.

Pandemija, ki je preselila velik del svetovne delovne sile na dom, je povzročila 50-odstotno rast prihodkov od Microsoftovega oblaka azure, prihodki iz celotnega poslovnega segmenta "pametni oblak" pa so narasli za 23 odstotkov na 14,6 milijarde dolarjev.

Prihodki od osebnih računalnikov, kamor spadajo tudi operacijski sistem Windows in igralne platforme Xbox, so narasli za 14 odstotkov na 15,1 milijarde dolarjev, kar je skoraj dve milijardi več od pričakovanj analitikov Wall Streeta. Vse to je posledica tega, da so ljudje zaradi koronavirusa vse bolj doma, kjer delajo, pogosteje pa tudi igrajo igrice na računalniku, piše STA.