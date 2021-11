Assange se bo poročil v zaporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Julian Assange je s Stello Moris zaročen že vrsto let. Skupaj imata tudi dva sinova.

Julian Assange je v zaporu Belmarsh zaprt od leta 2019, potem ko so ZDA sprožile pravni postopek za njegovo izročitev. Par se je srečal v času, ko je Assange živel na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu. Zaročena sta že vrsto let. Skupaj imata tudi dva sinova, stara dve in štiri leta. Datuma poroke še nista določila.

"Pomirjena sem, da je prevladal razum, in upam, da v prihodnje ne bo več vmešavanja v najin zakon," je za britansko tiskovno agencijo PA povedala Stella Moris.

Assange in Morisova naj bi večkrat zaprosila za dovoljenje za poroko. Upravitelja zapora in britanskega ministra za pravosodje Dominica Raaba sta obtožila, da jima preprečujeta poroko. Proti njima sta pripravljala tudi pravni postopek, poroča britanski The Guardian.

Tiskovni predstavnik zapora je sporočil, da je upravnik zapora prošnjo Assangea sprejel in obravnaval na enak način kot za kateregakoli drugega zapornika.

Leta 2012 se je zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu

Assange se je leta 2012 pred izročitvijo ZDA zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu. Tam je zaprosil za politični azil, da bi se izognil izročitvi na Švedsko zaradi obtožb spolnega napada, saj se je bal, da ga bodo iz Švedske odpeljali v ZDA na zaslišanje v povezavi z dejavnostmi WikiLeaksa. Pozneje so na Švedskem postopek proti njemu opustili.

Britanska policija je Assangea aretirala aprila 2019, ker naj bi s pobegom na veleposlaništvo kršil pogojni izpust. Pred tem so mu na ekvadorskem veleposlaništvu po zamenjavi na položaju ekvadorskega predsednika odrekli gostoljubje. Januarja letos je britansko sodišče zavrnilo zahtevo ZDA za izročitev Assangea, vendar je bila vložena pritožba. Dokončna odločitev še ni bila sprejeta.

Ameriško pravosodje 49-letnemu Assangeu očita objavo zaupnih dokumentov o vojaških operacijah ZDA v Iraku in Afganistanu. Če bi ga v ZDA spoznali za krivega po vseh 18 točkah obtožnice, mu grozi do 175 let zapora.