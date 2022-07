Aretirali nekdanjega hrvaškega ministra. Nakradel naj bi več kot pol milijona evrov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški policisti so v Virovitici po nalogu Evropskega javnega tožilstva (EPPO) opravili preiskavo v družinski hiši nekdanjega kmetijskega ministra in podpredsednika v vladi Andreja Plenkovića Tomislava Tolušića. Pri tem so pridržali dve osebi, poroča hrvaški spletni portal Index.hr.