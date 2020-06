Andrej Grebenc iz ZDA: Podobno je stampedu

"Protesti so se prevesili v 9. dan. Razmere so podobne stampedu. Ljudje so na ulicah velikih mest in protesti ne pojenjajo. Organizirane tople se mešajo z mirnimi protestniki in povzročajo težave," tako položaj v ZDA opisuje Andrej Grebenc, nekdanji svetovalec v Evropski komisiji, danes pa raziskovalec na ameriški univerzi Sacred Heart v Fairfieldu v zvezni državi Connecticut.

O tem, kako v ZDA vidi dogajanje, je napisal še:

"Kot kaže, sta se združila dva sociološka tokova: ljudje so zaradi koronavirusa doma, veliko jih je izgubilo delo, ob tem pa so ogorčeni zaradi nasilja policistov nad neoboroženim in že vklenjenim temnopoltim državljanom Georgeem Floydom, ki je umrl zaradi zadušitve. Živim na vzhodni obali blizu New Yorka in pri nas ter v manjših mestih po ZDA ni množičnih protestov. Protestniki so se pri nas zbrali enkrat. Zato je bil celo oviran promet na pomembni avtocesti, ki pelje od kanadske meje do Floride. V hiši, kjer živim, stanujeta dve temnopolti študentki. Nobena od njiju ne protestira, temveč pridno študirata, ker so tu izpiti. Čakata, da bi konec koronakrize, da bosta zopet lahko delali. Seveda sta tudi onidve zgroženi zaradi umora.

Vse drugače je v glavnem mestu Washington DC in drugih velikih mestih. Protestnikov je tam vsak dan več, deloma tudi zaradi tega, ker so varnostne sile pred dvema dnevoma potisnile protestnike izpred Bele hiše. Predsednik se je namreč iz Bele hiše podal peš do cerkve nasproti Bele hiše, kjer so bili dan prej požgani njeni poslovni prostori. Težave v sicer mirnih protestih povzročajo dobro organizirani levi skrajneži, zbrani v Antifi, anarhistični militantni organizaciji. Njeni pripadniki se mešajo z mirnimi protestniki in streljajo na policiste, požigajo in ropajo. Nekateri jim v teh dejanjih sledijo. Ravno včeraj sem videl prispevek, ko je temnopolta Američanka stresala jezo na tiste protestnike, ki so uničili njen poslovni prostor, njena družina pa je ostala brez sredstev za preživljanje.

ZDA imajo še danes težave s takim rasizmom, kot ga Evropa ne pozna. Ker je med temnopoltimi in 'latinosi', kot tu imenujejo tiste, ki prihajajo iz Južne Amerike, precej revščine in brezposelnosti, je med tem delom prebivalstva višja stopnja kriminala. Še večja težava so droge, ki so tu zelo razširjene. Kar nekaj mojih prijateljev in znancev je v mladosti kadilo marihuano ali 'plevel', kot tu radi rečejo, nekateri so celo uživali trde droge. Nepopolne družine, ko otroci ne poznajo očetov in jih morajo preživljati matere samohranilke, so tudi vzrok težav. Matere delajo v dveh ali treh službah in to je dodatni vzrok, da so otroci prepuščeni cesti in podvrženi vplivu raznih tolp, ki postanejo njihov dom. Otroke in mladostnike potem novačijo v kriminalna dejanja, jim priskrbijo orožje in kmalu se pojavijo težave s policijo. Rasizem se seveda najbolj vidi pri delu prisilnih organov. V zadnjem mesecu dni sta bila ubita dva temnopolta Američana. Prvega sta napadla dva civilista, medtem ko je tekel, in ga ubila. Brutalno je bil pred kamerami zadušen George Floyd. Ravno včeraj so bili obtoženi še trije policisti, ki so mirno gledali, kako njihov kolega kleči na Georgeevem vratu. Res grozljivo. Med demonstracijami so bili ubiti in ranjeni policisti. Ubit je bil temnopolti upokojeni policist, vendar protestniki zanj ne protestirajo. Ali zato, ker je bil na strani policije?

Zanimivo je, da pri teh demonstracijah nisem zaznal kakih posebnih zahtev. Je samo geslo: 'Življenje temnopoltih je pomembno.' Seveda je njihovo življenje pomembno, tako kot vsako drugo. Nisem videl peticije, ki bi od administracije in kongresa zahtevala zakonske in druge ukrepe za zagotovitev enake ravni obravnave temnopoltih Američanov. Gre za množično gibanje vseh ras v ZDA za enako obravnavo vseh državljanov. Kot je videti, so protesti tudi delno usmerjeni proti predsedniku Trumpu."

