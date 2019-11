Ameriški zunanji minister: To državo vodi skorumpirana mafija #video

Pompeo je v sporočilu za javnost iransko vodstvo obtožil hinavščine, verske voditelje pa označil za skorumpirano mafijo. Irance je na Twitterju pozval, naj pošljejo videoposnetke, fotografije in posnetke o režimskem zatrtju protestov. "ZDA bodo razkrile in sankcionirale zlorabe," je zapisal v tvitu.

Pompeo je v sporočilu za javnost iransko vodstvo obtožil hinavščine, verske voditelje pa označil za skorumpirano mafijo. Irance je na Twitterju pozval, naj pošljejo videoposnetke, fotografije in posnetke o režimskem zatrtju protestov. "ZDA bodo razkrile in sankcionirale zlorabe," je zapisal v tvitu. Foto: Reuters

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je v petek sporočil, da so ZDA uvedle sankcije proti iranskemu ministru za informiranje in telekomunikacijsko tehnologijo Mohamadu Džavadu Azariju Džahromiju, ker je Irancem med protesti izklopil internet.

Pompeo je sporočil, da so ZDA na strani iranskega ljudstva v njihovem boju proti zatiralskemu režimu, ki zapira in ubija protestnike.

Voditelji iranskega režima naj bi si ohranili dostop do interneta in družbenih medijev, preostalim državljanom pa so ga izklopili in jim onemogočili izražanje ter komunikacije. Pompeo je v sporočilu za javnost iransko vodstvo obtožil hinavščine, verske voditelje pa označil za skorumpirano mafijo.

Iranske oblasti zaprle dostop do interneta

V poskusu, da bi zatrle proteste, ki so izbruhnili 15. novembra, ko je vlada sprejela presenetljivo odločitev o zvišanju cen goriva, so iranske oblasti zaprle dostop do interneta. Iranska revolucionarna garda je v četrtek sporočila, da so protesti končani, v petek pa je bil dostop do interneta samo deloma, okoli 14-odstotno obnovljen.

Minister za informiranje Džahromi je sporočil, da so dostop do interneta obnovili v nekaj provincah in da bodo to storili tudi drugod na podlagi odločitve vrhovnega nacionalnega varnostnega sveta.

Tiskovni predstavnik revolucionarne garde Ramazan Šarif je v četrtek sporočil, da so vodje izgredov identificirali in aretirali. Dodal je, da so v povezavi z zvišanjem cen goriva nastali incidenti v manj kot 100 mestih. Za nemiri so po njegovih besedah stali sovražniki Irana, predvsem ZDA in Izrael.

Ajatola: Anarhisti si zaslužijo smrtno kazen

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je sporočila, da je bilo v spopadih z varnostnimi silami po državi ubitih najmanj 106 protestnikov. Teheran je ta podatek obsodil kot "ponarejen". Poudarili so, da je potrjena smrt samo devetih ljudi in da je bilo aretiranih več kot tisoč ljudi, tudi sto vodij protestov. Lokalni mediji poročajo, da bi nekaterim protestnikom lahko grozila smrtna kazen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med petkovimi molitvami je ajatola Ahmad Hatami dejal, da so nekateri voditelji protestov anarhisti, ki si "zaslužijo smrtno kazen". Pri tem je za najhujše označil tiste, ki so napadli mošeje in druge islamske institucije, poroča portal Deutsche Welle.

Iranska vlada je za 50 odstotkov podražila bencin za prvih 60 litrov v mesecu, za nakupe nad to količino pa za 200 odstotkov. Ko so izbruhnili protesti, so vozniki ustavili svoja vozila na pomembnejših prometnicah v Teheranu in blokirali promet. Protesti pa so hitro postali nasilni in se razširili po državi. Protestniki so zažigali banke, bencinske črpalke in druge javne zgradbe ter plenili trgovine.



Iransko gospodarstvo se spopada z velikimi težavami, odkar je ameriški predsednik Donald Trump maja lani umaknil ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma in proti islamski republiki znova uvedel ostre sankcije.