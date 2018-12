Ameriški finančni minister s tvitom poskrbel za paniko na borzi

Mnuchin je v nedeljo poklical direktorje šestih velikih ameriških bank (Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley in Wells Fargo), nato pa tvitnil, da so mu vsi zagotovili, da imajo več kot dovolj denarja za normalno opravljanje svojih poslov. Ob vsem, kar je doslej skrbelo finančne trge, pa finančne likvidnosti bank ni bilo na mizi in Mnuchin je po nepotrebnem sprožil sedaj skrbi še glede tega.

Borzni indeksi so padali še globlje

Ameriški finančni komentatorji Mnuchinovo intervencijo opisujejo kot dejanje možakarja, ki gre v polno gledališče in se na ves glas dere, da ni nobenega požara in naj ljudje kar uživajo naprej. Zlagal se ni, reakcija polnega gledališča pa je seveda drugačna od pričakovane. Borzni indeksi so zato danes na Wall Streetu padali še globlje.

Today I convened individual calls with the CEOs of the nation's six largest banks. See attached statement. pic.twitter.com/YzuSamMyeT — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 23, 2018

Na Wall Street so doslej negativno vplivali drugi dejavniki. Politika višanja obrestnih mer centralne banke, skrb pred upočasnjevanjem svetovne gospodarske rasti, Trumpove carine in trgovinske vojne, delno zaprtje vlade zaradi prepira glede sredstev za zid na meji z Mehiko, nazadnje pa še odstop obrambnega ministra generala Jamesa Mattisa po impulzivni napovedi Trumpa o umiku vojske iz Sirije.

Finančna likvidnost bank ni vprašljiva, kakor tudi ni trdnost ameriške ekonomije, zaradi česar borzni vlagatelji nimajo še nobenega razloga za paniko. Morda čez nekaj mesecev, vendar trenutno ne.

"Paniko ustvarja tam, kjer doslej zanjo ni bilo nobene potrebe"

"Resno moramo vzeti možnost, da imamo gospodarsko ekipo, ki nima pojma o pojmu, podobno kot njen šef in se bodo na resne probleme odzivali s sprožanjem nepovezanih tvitov z različnih igrišč za golf," je tvitnil Nobelov nagrajenec za ekonomijo Paul Krugman in dodal, da se mu zdi neverjetno, da Mnuchin ustvarja paniko tam, kjer doslej zanjo ni bilo nobene potrebe.

"Če ne bi bil december, bi mislil, da gre za prvoaprilsko šalo. Trgi so že itak dovolj nervozni. To je kot sporočilo, da bo naš vesoljski ščit prestregel asteroide, ko ljudje niso niti vedeli, da asteroidi ogrožajo zemljo," je sporočil nekdanji glavni ekonomski svetovalec podpredsednika ZDA Josepha Bidna Jared Bernstein.

Ministra pozvali k odstopu

Profesor ekonomije na Dartmouthu Danny Blanchflower je na televiziji Bloomberg Mnucihna pozval k odstopu, ker je bilo sporočilo o bankah "najbolj neumno dejanje finančnega ministra v zgodovini". Mnuchina je potem označil za bedaka.

Drugi analitiki so razlagali, kako nespametno je bilo Mnuchinovo dejanje, saj so ga trgi vzeli kot namig, da Mnuchin ve nekaj, česar drugi ne vedo. "Panika hrani paniko," je za Washington Post povedala glavna ekonomistka podjetja Grant Thornton Diane Swonk.

Trump za vse križe in težave finančnih trgov krivi centralno banko Federal Reserve in je glede na poročanje številnih medijev v ZDA celo razmišljal, da predsednika centralne banke Jeroma Powella zamenja s svojim zetom Jaredom Kushnerjem. To je imelo seveda na borze podoben učinek kot zlivanje bencina namesto vode na prizorišče požara.