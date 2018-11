Ameriški dopisnik bo obdržal akreditacijo za Belo hišo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je v boju s televizijo CNN priznal poraz in dopisnik televizije Jim Acosta bo lahko obdržal svojo akreditacijo za poročanje iz Bele hiše.

Televizija CNN je kmalu po tem priznanju sporočila, da odstopa od tožbe, ki so se ji pridružili tudi drugi ameriški mediji.

Trump ga je označil za "sovražnika ljudstva"

Na novinarski konferenci, namenjeni odzivom na volilne rezultate, je novinar Acosta vztrajal z vprašanji glede migrantov iz Srednje Amerike, ki so na poti proti meji z ZDA. Ko je hotel zastaviti še vprašanje glede preiskave povezav z Rusi, pa mu Trump ni hotel več odgovoriti. Od Acoste je zahteval, naj sede in preda mikrofon za postavljanje novinarskih vprašanj naprej.

A Acosta tega ni hotel storiti in je mirno vztrajal pri tem, da bi zastavil vprašanje, prav tako ni hotel predati mikrofona uslužbenki Bele hiše, ki mu ga je hotela dobesedno iztrgati iz rok. Vidno jezen Trump je novinarju Acosti potem sicer srepo odgovoril, da se ne boji ničesar in nobene preiskave, Acosto pa označil za "nesramnega in groznega človeka". CNN bi moralo biti sram, ker ga zaposluje.

Po odvzemu akreditacije je sledila tožba

Po odvzemu akreditacije Acosti je televizija CNN vložila tožbo proti Beli hiši zaradi kršitve prvega in petega amandmaja k ameriški ustavi. Tožbi se je pridružila tudi televizija Fox News. Zvezni sodnik, ki ga je na položaj imenoval Trump, je Acosti z začasno odredbo vrnil akreditacijo, kar pomeni, da je ugotovil kršitev 5. amandmaja, ki med drugim prepoveduje samovoljno odtujitev lastnine.

Sodnik je pri tem poudaril, da glede kršitve 1. amandmaja, ki ščiti pravico govora, še ni sprejel nobene odločitve. Bela hiša je nato v ponedeljek popoldne sporočila, da lahko Acosta svojo akreditacijo obdrži za čas, kot mu je bila izdana.