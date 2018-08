Ameriška novinarka Dansko primerjala z Venezuelo, a se je opekla #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditeljica na ameriški televiziji Fox News Trish Regan je v oddaji nanizala več podatkov o življenju na Danskem in ob tem izrekla več laži. Poglejte, kako jo je demantiral danski politik Dan Jørgensen.

Posnetek iz oddaje je na družbenih omrežjih postal spletni hit, Reganovi pa je prek videa odgovoril danski politik in jo osmešil ter s podatki demantiral njene izjave.

Prispevek je Reganova začela s stavkom, da je nekaj gnilega na Danskem, in jo primerjala z obubožano Venezuelo.

"Danska je tako kot Venezuela svoje državljane oropala možnosti izbire," je dejala Reganova.

"Nihče na Danskem ne želi delati. In to je resna težava," je med drugim dejala Reganova. Jørgensen ji je citiral podatke iz OECD, po katerih je Danska 11 mest pred ZDA glede stopnje brezposelnosti.

"Ker je šolanje brezplačno, nihče ne konča študija"

Reganova je nadaljevala, da so šole na Danskem zastonj in da zato nihče ne konča študija. Jørgensen ji je razložil, da tako študij ni odvisen od prihrankov staršev. Po podatkih World Econoic Forum so Danci na šestem mestu po stopnji izobraženosti.

Ameriška voditeljica je nato še dejala, da si tisti Danci, ki končajo šolanje, želijo odpreti kavarne. Po podatkih Forbsa ima Danska veliko boljše možnosti za začetek posla kot ZDA.

"Trish, praktično vse, kar si povedala, je neresnično oziroma kot bi rekel tvoj ljubi predsednik: FakeNews (lažne novice, op. p.)," je zabaven video končal Jørgensen.