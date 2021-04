Američani preverjajo, zakaj napovedi rezultatov volitev zgrešijo končne zmagovalce

Največja podjetja, ki v ZDA izvajajo javnomnenjske raziskave za demokratsko stranko, so v torek priznala, da so se tako kot leta 2016 krepko uštela pri napovedovanju volilnih izidov na lanskih splošnih volitvah, poroča STA. Podjetja so namreč napovedala veliko boljše rezultate demokratskih kandidatov na vseh ravneh, kot so jih dosegli.

Demokrati na koncu razočarali

Demokrati so sicer dobili predsednika, obdržali večino v predstavniškem domu kongresa in pridobili tesno večino v senatu, vendar so izvajalci anket pričakovali prepričljivejšo zmago. V predstavniškem domu se je demokratska večina celo skrčila.

Podjetja ALG Research, Garin-Hart-Yang Research Group, GBAO Strategies, Global Strategy Group in Normington Petts, ki običajno med seboj tekmujejo za posle, so stopila skupaj in poskušajo ugotoviti, kaj je šlo narobe.

Demokrati kot Trump izkoristili nekdaj pasivne volivce

Jasnega odgovora še vedno nimajo, vendar upajo, da je bil glavni razlog tako leta 2016 kot leta 2020 Donalda Trumpa, ki je bil najbolj nenavaden predsedniški kandidat v zgodovini ZDA in je sprožal tudi ekstremna čustva na obeh straneh političnega spektra.

Eden od odgovorov je, da med Američani pada zaupanje v javne ustanove, kar je izkoristil Trump in na volišča privabil republikance oziroma volivce, ki običajno ne volijo. To je na koncu uspelo tudi demokratom, zato so zmagali, vendar tesno.

Podcenili udeležbo na volitvah

Trump je tudi redno kritiziral in napadal ankete, če mu niso bile po volji, njegovi volivci pa pogosto niso odgovarjali na anketna vprašanja, a so se volitev na koncu vseeno udeležili. Javnomnenjske raziskave so tudi tokrat podcenile pričakovano udeležbo na podeželju in med manj izobraženimi volivci.

Na vprašanja anketarjev so poleg tega pogosteje odgovarjali ljudje, ki so bili doma, v času epidemije covid-19 pa so bili to večinoma demokrati, ki so navodila zdravstvenih strokovnjakov upoštevali veliko bolj kot republikanski volivci.