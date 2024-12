Američani pomotoma sestrelili svoje letalo

"Incident ni bil posledica sovražnega ognja," je v izjavi sporočilo osrednje ameriško poveljstvo (Centcom). Vojska je že sprožila preiskavo incidenta.

Po podatkih Centcoma je ameriška raketna križarka pomotoma izstrelila in zadela bojno letalo z dvema pilotoma ameriške mornarice.

Raketna križarka je del bojnega skupinskega sestava letalonosilke USS Harry S. Truman, s katere je sestreljeno letalo vzletelo, poroča BBC.

Incident se je zgodil po tem, ko so ZDA izvedle vrsto zračnih napadov na skladišče raket in poveljniške objekte hutijevskih upornikov v jemenski prestolnici Sana. Po podatkih Centcoma so nad Rdečim morjem sestrelili tudi več vojaških dronov in manevrirnih raket.