Američani kot vedno bučno proslavili dan neodvisnosti

Američani so v četrtek proslavili 243. rojstni dan svoje države na tradicionalen način, med drugim z ognjemeti. Predsednik ZDA Donald Trump si je na travniku National Mall pred spomenikom Abrahamu Lincolnu v Washingtonu omislil "Pozdrav Ameriki" s tanki, letali in govorom, med katerim je bil nenavadno umirjen in spoštljiv.

Američani dan neodvisnosti v spomin na 4. julij 1776, ko je kongres razglasil neodvisnost od britanskega imperija, praznujejo predvsem z družinskimi pikniki, ognjemeti, koncerti in paradami. Trumpu je bila leta 2017 v Parizu zelo všeč vojaška parada ob nacionalnem prazniku in od takrat se trudi, da bi nekaj podobnega imeli tudi v Washingtonu, vendar se skoraj nikomur drugemu to ne zdi pametna zamisel.

Letos se je osebno vključil v proslavo dneva neodvisnosti ter rezerviral prostor pri Lincolnovem spomeniku za svoje podpornike, donatorje in vojake. Naročil je, da pripeljejo nekaj tankov in oklepnikov, ki so služili le kot ozadje proslavi, med katero so prestolnico preletavala vojaška letala. Trumpovo proslavo je prekinjal dež, motili pa so jo tudi protestniki, ki mu očitajo, da politizira praznik, ko bi morali biti Američani enotni.

Trump prvi po letu 1951

Foto: Reuters Trump je bil tako prvi predsednik po Harryju Trumanu leta 1951, ki je vodil proslavo dneva neodvisnosti na National Mallu. Njegovi podporniki so bili bližje odru, v ozadju pa so se zbrali protestniki, ki so napihnili zdaj že tradicionalni balon dojenčka Trumpa v plenicah, vendar ga niso smeli spustiti v zrak.

Amerika je politično razdeljena, vendar je zborovanje Trumpovih podpornikov in protestnikov minilo skoraj povsem mirno in celo lahkoživo. Z balonom dojenčka Trumpa so se na primer fotografirali celo Trumpovi podporniki in z nasmehom kupovali mini balone za spomin.

Trump je v govoru dejal, da je Amerika leta 1776 z listom papirja s 56 podpisi začela največjo politično popotovanje v človeški zgodovini. Takrat je kontinentalni kongres sprejel Deklaracijo o neodvisnosti. Med govorom je hvalil vojsko in vojake, napovedoval posaditev zastave na Marsu, Američane pozival, naj ostanejo zvesti domovini, in jim dejal, da zanje ni nič nemogoče.

Parada brez tankov

Do malce prerivanja je prišlo pred Belo hišo, kjer so protestniki sežigali ameriške zastave, tajna služba je aretirala dva človeka. Sežiganje zastave ni prepovedano, vendar je prepovedano tako blizu Bele hiše brez dovoljenja. Enega človeka so aretirali zaradi napada na policista, drugega pa zaradi upiranja aretaciji.

Foto: Reuters

Američani se na cirkus v Washingtonu niso ozirali, razen tistih, ki so bili tam. Pred Trumpovim slavjem sta potekala tradicionalna parada (brez tankov) in koncert pri kongresni palači. Med drugim je igral nacionalni simfonični orkester, nastopili pa so še Vanesa Williams, Carole King in Lee Brice.

V New Yorku je veletrgovina Macy's spet plačala za velik ognjemet, tokrat z bark pri Brooklynskem mostu in tudi s samega mostu. Prebivalci zahodnega dela Manhattna so lahko gledali konkurenčni ognjemet mesta Jersey City čez reko Hudson.

Prisege po vsej Ameriki

Med drugim je zapela Jennifer Hudson, koncerti in sprevodi so bili tudi v Bostonu, v Philadelphii je potekala tradicionalna parada v spomin na potrditev Deklaracije o neodvisnosti, skupaj s protesti zaradi klavrnega odnosa vlade do migrantov.

Foto: Reuters Podpredsednik ZDA Mike Pence je vodil prisego 40 novih državljanov v Washingtonu, podobne prisege so potekale drugod po ZDA, ki so bile odete v rdeče-belo-modro barvo, iz gostiln pa je donela patriotska glasba.

Tako kot si 4. julija ni moč predstavljati brez ognjemetov, si ga več ni mogoče prestavljati niti brez hot dogov. V New Yorku na Coney Islandu je potekalo tradicionalno neuradno svetovno prvenstvo v goltanju vročih hrenovk in žemljic, ponovno pa je slavil veliki šampion in rekorder Joey Chestnut, ki je tokrat v desetih minutah spravil vase 71 hot dogov. Njegov lanski rekord znaša 74 kosov. Med ženskami je z 31 hot dogi slavila Miki Sudo, zmagovalca pa sta dobila vsak po deset tisoč dolarjev nagrade.

Podobnih tekmovanj je v ZDA vse več in omembe vredno je morda tudi tekmovanje v hrustanju pite key lime, kje drugje kot v Key Westu na Floridi, po katerem je sladka poslastica dobila ime. Zmagal je domačin David Johnson, ki je pomazal pito obsega 23 centimetrov v 58,2 sekunde. Trik je v tem, da se ne sme uporabljati rok, tekmovanje pa je podobno črno-belim filmom Charlieja Chaplina.