Amazon odpira center na Hrvaškem, državi bo pomagal tudi pri digitalizaciji

Amazon že išče zaposlene za svoje operacije na Hrvaškem, poroča Večernji list. Spletni velikan bo v Zagrebu odprl center za projektiranje podatkovnih središč, ki bo uradno del Amazonove podružnice Amazon Web Services. Amazon se je na vstop na Hrvaško pripravljal dve leti, kot poroča Jutarnji list, pa nameravajo na začetku zaposliti 15 ljudi. Število zaposlenih naj bi kmalu zraslo vsaj do 50.

Prihvaćen je nacrt memoranduma o razumijevanju između #VladaRH i @awscloud čija je svrha strateška suradnja za rad u servisima u oblaku, obrazovanje o digitalnim vještinama, poticanje poslovanja u oblaku, te potpora u modernizaciji informacijskih tehnologija. #sjednicaVRH — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) September 16, 2021

Kako bo videti sodelovanje Hrvaške in Amazona

Včeraj pa je hrvaška vlada tudi sprejela osnutek memoranduma, ki bo definiral strateško sodelovanje ameriškega podjetja in Hrvaške na področju digitalne transformacije države. Strateško sodelovanje Amazona z državami na področju digitalizacije sicer ni nič novega, podoben memorandum ima podjetje podpisano z večjim številom držav po vsem svetu. Amazon bo s Hrvaško sodeloval na področju digitalne transformacije javne uprave, digitalizacije, digitalne pismenosti in inovacij.

Razvoj digitalne ekonomije

Hrvaška bo s podpisom memoranduma med drugim dobila tudi dostop do izkušenj Amazona pri digitalizaciji v drugih državah, Amazon pa bo Hrvatom ponudil tudi dostop do izobraževanj in usposabljanj za znanja o oblačnih IT-rešitvah.

"Pričakujemo, da bomo z Amazonom sodelovali na področju inovacij s ciljem gospodarskega razvoja države. Veseli nas tudi, da bo AWS odprl center v Zagrebu, ki je šele drugi take vrste v Emea (Evropa, Bližnji Vzhod in Afrika) regiji," je ob najavi memoranduma dejal hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Po njegovih besedah bo sodelovanje z ameriškim podjetjem pospešilo razvoj digitalnega gospodarstva v državi, v katerem imajo oblačne IT-storitve pomembno vlogo.