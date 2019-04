Alžirski parlament za začasnega predsednika države potrdil Bensaleha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci so za začasnega predsednika Alžirije danes potrdili Abdelkaderja Bensaleha. Foto: Reuters

Po odstopu dolgoletnega predsednika Alžirije Abdelaziza Bouteflike so poslanci za začasnega predsednika države danes potrdili predsednika zgornjega doma parlamenta Abdelkaderja Bensaleha. Zanj so se odločili kljub nasprotovanju protestnikov in opozicije, ki je bojkotirala glasovanje.

Položaj je Abdelkader Bensaleh v skladu z ustavo prevzel za 90 dni, v tem času pa morajo v državi izvesti predsedniške volitve, na katerih Bensalah ne more kandidirati.

Dolgoletni predsednik Bouteflika prejšnji teden odstopil

Dolgoletni predsednik Alžirije Abdelaziz Bouteflika je prejšnji teden odstopil po pritisku vrha vojske in večtedenskih protestih. Protesti se kljub temu nadaljujejo, saj protestniki menijo, da odstop 82-letnega voditelja ne zadošča za uresničitev njihovih zahtev po širših političnih reformah.

Na protestih, ki so bili sprva uperjeni proti napovedim Bouteflike, da se bo petič potegoval za mandat, zdaj protestniki zahtevajo tudi prenovo političnega sistema in odhod zaveznikov dolgoletnega predsednika, med njimi tudi Bensaleha, premierja Noureddina Bedouija in predsednika ustavnega sveta Tayeba Belaiza.

Pred potrditvijo Bensalaha se je danes na ulicah prestolnice Alžir zbralo več sto študentov, ki so pozivali k njegovemu odhodu s položaja in odpravi celotnega sistema. Bensaleh je pred poslanci obljubil, da bo v skladu z ustavo delal v interesu ljudi. 77-letnik zgornji dom alžirskega parlamenta vodi že 17 let.